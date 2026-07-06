Rrezikuan pushuesit në plazhe, Policia Kufitare bllokon dy Jet Ski në Sarandë e Ksamil, gjobiten me nga 5 milion lekë drejtuesit. Video

SARANDË – Shërbimet e Policisë Kufitare kanë intensifikuar kontrollet dhe patrullimet përgjatë vijës bregdetare me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë detare gjatë sezonit turistik. Gjatë aksionit të fundit, autoritetet kanë bllokuar dy mjete lundruese të tipit Jet Ski, të cilat u konstatuan duke thyer hapur rregullat e lundrimit dhe duke rrezikuar jetën e qytetarëve.
Gjatë patrullimit në hapësirën ujore të Gjirit të Sarandës, efektivët evidentuan mjetin e parë që kishte shkelur perimetrin e sigurisë, duke hyrë mes pushuesve që po laheshin pranë bregut. Një shkelje e ngjashme u konstatua thuajse paralelisht edhe në zonën e Gjirit të Ksamilit, ku një tjetër mjet lundrues po lëvizte brenda zonës së ndaluar.
Përballë kësaj situate, shërbimet e Policisë Kufitare bënë menjëherë sekuestrimin e dy mjeteve dhe shoqërimin e tyre në Portin e Sarandës. Ndaj dy drejtuesve, të identifikuar me inicialet R. A. dhe R. P., u morën masa të rrepta ndëshkimore, duke u vendosur nga një masë administrative (gjobë) në vlerën e 500.000 lekëve të rinj për secilin.
Përmes një njoftimi zyrtar, Policia e Shtetit u ka bërë thirrje të gjithë përdoruesve të mjeteve lundruese argëtuese dhe subjekteve që menaxhojnë ato, që të respektojnë me rigorozitet të plotë korridoret e lundrimit dhe perimetrat e sigurisë ujoRe, duke garantuar se nuk do të ketë asnjë tolerim për shkelësit që vënë në rrezik jetën e pushuesve.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd