Operacioni “Medusa”: Europol shkatërron rrjetin kriminal online që organizonte përdhunimin e grave, 57 të arrestuar në Evropë

HAGË – Një operacion ndërkombëtar i përbashkët, i udhëhequr nga autoritetet gjermane e britanike dhe i koordinuar nga Europol, ka çuar në prangosjen e 57 personave në disa vende evropiane. Ata akuzohen si pjesë e një rrjeti të strukturuar online, përmes të cilit planifikoheshin, hartoheshin dhe ekzekutoheshin sulme seksuale ndaj grave dhe partnereve të tyre, pasi këto të fundit drogoheshin pa vetëdije.
Sipas të dhënave zyrtare, aksioni i shtrirë midis datave 22 dhe 24 qershor mundësoi identifikimin e 156 personave (përfshirë autorë dhe viktima), ndërsa u arrit të shpëtoheshin 158 gra. Gjatë kësaj ndërhyrjeje, hetuesit zbuluan 274 pista të reja hetimore dhe goditën katër komunitete online me përmbajtje të theksuar mizogjene, të cilat nuk njiheshin më parë nga strukturat ligjzbatuese.
Fenomeni DFSA: Sulmet seksuale të lehtësuara nga droga
Në qendër të këtij hetimi madhor qëndron fenomeni i njohur ndërkombëtarisht si DFSA (Drug-Facilitated Sexual Assault – Sulmi Seksual i Lehtësuar nga Droga). Europol bën me dije se anëtarët e këtij rrjeti përdornin forume të mbyllura dhe platforma bisedimesh me mesazhe të koduara për të shkëmbyer udhëzime dhe këshilla teknike se si t’i drogonin viktimat e tyre. Për më tepër, në shumë raste, abuzimet dokumentoheshin përmes videove dhe fotove, duke u ndarë më pas brenda grupeve virtuale ku dhuna ndaj grave trajtohej si normë.
Operacioni "Medusa" – Një qasje e re kundër krimit kibernetik seksual
Ky aksion është pjesë e nismës më të gjerë evropiane të koduar "Medusa", e cila nisi në prill të këtij viti me qëllim çmontimin e platformave digjitale që shërbejnë si bazë për krime të kësaj natyre. Që nga fillimi i projektit janë hapur zyrtarisht 113 hetime në shtetet pjesëmarrëse.
Hetuesit ndërkombëtarë theksojnë se suksesi i këtij operacioni qëndron tek inovacioni i ndjekjes së krimeve që nuk trajtohen më si raste të veçuara, por si një rrjet i madh i organizuar kriminal ndërkufitar. Përveç akuzave për përdhunim e sulme seksuale, disa nga të arrestuarit po hetohen tashmë edhe për vepra më të rënda, si plagosje e rëndë dhe tentativë vrasjeje. Përmes një deklarate zyrtare, Europol nënvizoi se ky operacion dëshmon që vetëm bashkëpunimi i ngushtë policor ndërmjet shteteve mund të godasë rrjetet që fshihen pas anonimatit në internet.
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