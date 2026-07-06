TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është paraqitur këtë të hënë në ambientet e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), në zbatim të masës së sigurisë “Detyrim paraqitje” të caktuar ndaj tij për dosjen e privatizimit të ish-kompleksit sportiv “Partizani”.
Berisha u shoqërua në ambientet e jashtme nga një grup deputetov të opozitës dhe mbështetës të cilët e pritën përpara institucionit. Kujtojmë se ish-kryeministri përballet me akuzën për korrupsion pasiv, ndërsa nën akuzë për të njëjtën dosje janë edhe dhëndri i tij Jamarbër Malltezi dhe biznesmeni Fatmir Bektashi, të dyshuar për korrupsion dhe pastrim parash.
Në një deklaratë të ashpër për mediat menjëherë pas daljes nga prokuroria, Berisha ka lexuar publikisht mesazhin që pretendon se ka lënë të shkruar brenda institucionit, duke shpërthyer në akuza të forta ndaj drejtuesit të SPAK, Altin Dumani, dhe prokurorëve të çështjes.
“Të dashur qytetarë dhe qytetare, ky është shënimi që lashë për Altin Troplinin, Gjoka Hajrin, etj: ‘Armikut të egër të pluralizmit politik, mercenarit të Edi Ramës, drejtësia vonon, por nuk harron’”, deklaroi kryedemokrati përpara gazetarëve.
Më tej, në formë ironie dhe me tone të ashpra politike, Berisha pretendoi se strukturat e posaçme janë të "pushtuara" politikisht nga eksponentë të mazhorancës socialiste, duke përmendur emra zyrtarësh të lartë dhe ish-zyrtarësh që sipas tij po punojnë aty në ndihmë të prokurorisë. Ditën e sotme, përpara paraqitjes së Berishës, në GJKKO ka dëshmuar për të njëjtën dosje edhe ish-ministri i Mbrojtjes, Gazmend Oketa.
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