A po përgatiten vërtet SHBA-të të braktisin Izraelin? Analiza e Al Jazeera

By Simon Speakman Cordall
SHBA- Për shumë njerëz në Izrael, duket e pashmangshme që Presidenti i SHBA-së Donald Trump do të rivlerësojë lidhjet e Uashingtonit me Izraelin, një aleancë që ka ndihmuar në mbështetjen e ushtrisë izraelite që nga formimi i saj në vitin 1948 nga një mori milicish sioniste.
Aktualisht, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është nisur në një kurs të rrezikshëm për mbijetesën e tij politike, duke u përballur potencialisht me burgim për shkak të akuzave të vazhdueshme për korrupsion dhe zgjedhjeve të përgjithshme që mund ta nxirrnin nga detyra më vonë këtë vit.
Midis nevojës së Uashingtonit për të siguruar një marrëveshje me Iranin që përfshin Libanin – të cilin Izraeli e ka bombarduar që nga viti 2023 – dhe dëshirës së publikut izraelit për ta parë atë luftë të vazhdojë, Netanyahu përballet me një nga periudhat më sfiduese në karrierën e tij politike katërdekadëshe.
Pas raportimeve për fërkime midis SHBA-së dhe Iranit gjatë luftës së mëparshme kundër Iranit në qershor 2025, një vit më vonë marrëdhëniet duket se janë përkeqësuar më tej për shkak të mosmarrëveshjeve se si të veprohet me Teheranin. Irani e ka bërë fundin e luftës së Izraelit në Libanin jugor një kërkesë kyçe në negociatat e tij me Uashingtonin për një marrëveshje paqeje midis dy vendeve, duke i vendosur SHBA-të dhe Izraelin në rrugën e mosmarrëveshjeve të mëdha.
Muajin e kaluar, një rrjedhje e supozuar e një telefonate e pamohuar nga Shtëpia e Bardhë e pa Trumpin, me sa duket të dëshpëruar për t’i dhënë fund luftës me Iranin, të qortonte Netanyahun për refuzimin e tij për të ndaluar sulmet ndaj Libanit. Trump thuhet se e quajti Netanyahun të çmendur dhe e akuzoi për mosmirënjohje, duke i thënë se ai do të ishte tashmë në burg nëse nuk do të kishte qenë për ndërhyrjen e presidentit.
Në një intervistë me Axios javën e kaluar, Trump tha se Netanyahu e di kush është shefi një pranim se marrëdhëniet midis dy udhëheqësve janë të tensionuara. Në një konferencë për mediat në qershor, JD Vance e përshkroi Trumpin si të vetmin udhëheqës botëror që aktualisht është simpatik ndaj Izraelit. Ai gjithashtu paralajmëroi ministrat izraelitë që kritikonin marrëveshjen e mundshme SHBA-Iran se dy të tretat e armëve mbrojtëse që kanë mbrojtur atdheun e tyre janë ndërtuar nga duart amerikane dhe janë paguar nga dollarët e taksapaguesve amerikanë.
Probleme në tokën e MAGA-s
Sondazhet e fundit tregojnë se jo vetëm që publiku amerikan po kthehet kundër Izraelit, por ka edhe skepticizëm të fortë midis disa seksioneve të lëvizjes populiste të krahut të djathtë të Trumpit "Ta bëjmë Amerikën të madhe përsëri" (MAGA).
Dezertuesit nga MAGA, siç është besnikja e profilit të lartë Marjorie Taylor Greene, kanë qenë të pakursyer në kritikat e tyre ndaj mbështetjes së SHBA-së për Izraelin. Ndër kritikët më të zëshëm në sferën politike të krahut të djathtë është ish-prezantuesi televiziv Tucker Carlson, i cili në fund të qershorit tha se Trump më në fund e kishte kuptuar se Izraeli shënonte kërcënimin më të madh për administratën e tij.
Duke hapur podkastin e tij, Carlson akuzoi Izraelin se e kishte bindur dhe kërcënuar Trumpin që të sulmonte Iranin si pretekst për të nisur një luftë tjetër kundër një fqinji, Libanit. Daniel Byman, i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) dhe profesor në Universitetin Georgetown në Uashington, tha se ndërsa Trump tradicionalisht kryeson partinë më pro-Izrael në establishmentin amerikan, republikanët, ai gjithashtu ka mundësi në marrëdhëniet me Izraelin.
“Unë besoj se Presidenti Trump ka fleksibilitet të konsiderueshëm. Edhe pse shumë republikanë janë të vendosur pro-Izraelit, presidenti ka një bazë shumë besnike dhe ka treguar se mund të sjellë me vete shumicën dërrmuese të partisë së tij”, tha Byman.
Pak veta në Izrael nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë e mbështetjes diplomatike dhe ushtarake të SHBA-së për vendin gjatë gjithë historisë së tij. Që nga viti 2016, Izraeli ka përfituar nga një memorandum mirëkuptimi që jep 38 miliardë dollarë ndihmë ushtarake gjatë një periudhe 10-vjeçare – marrëveshja më e madhe ndonjëherë midis SHBA-së dhe një vendi tjetër. Mbështetja diplomatike e SHBA-së ka qenë gjithashtu thelbësore për Izraelin gjatë luftës së tij gjenocidale në Gaza, e cila është globalisht e papëlqyeshme, e cila ka vrarë të paktën 72,000 palestinezë që nga 7 tetori 2023. Uashingtoni ka përdorur veton e tij në OKB jo më pak se gjashtë herë në mbështetje të Izraelit në debatet e OKB-së mbi këtë çështje.
Varësia politike
Gjatë përgatitjeve për zgjedhjet e përgjithshme në Izrael, shumë nga kundërshtarët politikë të Netanyahut e trajtuan shumë përçarjen e vendit të tyre me SHBA-në dhe izolimin ndërkombëtar në rritje, pavarësisht se shumica e tyre kishin mbështetur luftërat e Izraelit në rajon, gjë që çoi në këtë krizë diplomatike.
Në mesin e qershorit, ish-kryeministri dhe udhëheqësi i opozitës, Yair Lapid, intensifikoi kritikat e tij ndaj dështimit të dukshëm të Netanyahut për ta mbajtur në anën e tij aleatin kryesor të Izraelit. Gadi Eisenkot, ish-Shefi i Shtabit të ushtrisë izraelite dhe i cili ka shumë të ngjarë të rrëzojë Netanyahun në zgjedhjet e këtij viti, nuk ka qenë më pak kritik ndaj mënyrës se si kryeministri i trajton marrëdhëniet me jashtë.
Eisenkot kohët e fundit akuzoi Netanyahun për keqmenaxhim të situatës aq keq saqë kjo e kishte shtyrë Trumpin të vepronte i vetëm dhe të kërkonte një marrëveshje me Iranin, duke e izoluar më tej Izraelin nga aleati i tij numër një. Udhëheqësi i opozitës Yair Lapid e ka akuzuar vazhdimisht Netanyahun se po rrezikon marrëdhënien e Izraelit me SHBA-në.
Autori dhe ish-diplomati amerikan Aaron David Miller vuri në dukje se, ndërsa Trump nuk është presidenti i parë i SHBA-së që përplaset me Izraelin, pak veta e kanë bërë këtë kaq publikisht.
“Por asnjë president apo zëvendëspresident i SHBA-së nuk ka folur në termat e administratës aktuale, apo nuk ka bërë diskutime të publikuara me homologun e tyre izraelit, në të cilat ata janë nënçmuar dhe diskredituar. Izraeli nuk ka qenë kurrë më i papëlqyeshëm me Kongresin apo publikun, si me votuesit republikanë ashtu edhe me ata demokratë”, tha ai.
Megjithatë, pavarësisht tensioneve, nuk ka asnjë tregues se administrata Trump po shqyrton një ndarje të plotë me Izraelin.
“Nëse Trump do të ushtronte presion serioz mbi Izraelin, kjo do të duhej të bëhej në kërkim të një përparimi të rëndësishëm që do ta bënte atë të dukej mirë”, tha Miller.
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