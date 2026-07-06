Ndezi zjarr në tokën e babait por flakët i dolën jashtë kontrollit, arrestohet i riu në Fier

FIER – Një vatër zjarri që nisi për pastrimin e barishteve ka rrezikuar seriozisht jetën dhe pronën e dhjetëra banorëve në rrethin e Fierit. Ndërhyrja e menjëhershme e forcave të rendit ka çuar në arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar të zjarrvënies, i cili humbi kontrollin mbi flakët.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier prangosën shtetasin Nikola Jaso, 20 vjeç, banues në fshatin Drizë. Sipas rindërtimit të ngjarjes nga autoritetet, i riu kishte ndezur një zjarr në tokën në pronësi të babait të tij me qëllim djegien e mbeturinave dhe barishteve, por situata ka degraduar me shpejtësi. Flakët e favorizuara edhe nga kushtet atmosferike janë përhapur në një sipërfaqe të madhe toke, duke prekur territorin e fshatit Drizë dhe disa fshatrave përreth, ku u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale.
Operacion masiv nga toka dhe ajri, evakuohen 12 familje
Përballë rrezikut real, shërbimet e Policisë ndërmorën një operacion emergjence duke evakuuar brenda një kohe rekord 12 familje, shtëpitë e të cilave u rrezikuan direkt nga perimetri i flakëve.
Për izolimin e vatrës masive u desh një koordinim në shkallë të gjerë midis efektivëve vendas, shërbimeve zjarrfikëse, grupeve të Forcës Kombëtare të Sigurisë (FKS) – Njësia Fier, si dhe ndërhyrjes nga ajri përmes helikopterëve të Forcave të Armatosura. Falë këtij mobilizimi, zjarri u vu nën kontroll pa shkaktuar pasoja në njerëz.
Apeli i Policisë: Pa tolerancë ndaj zjarrvënies
Pas kësaj ngjarjeje, Drejtoria Vendore e Policisë Fier ka përsëritur apelin drejtuar qytetarëve për kujdes maksimal, duke kujtuar se çdo veprim i pakujdesshëm apo i qëllimshëm që shkakton zjarrvënie do të ndiqet me rreptësi ligjore. Autoritetet ftojnë gjithashtu komunitetin që të denoncojë çdo rast të ngjashëm apo shkelje të ligjit në numrin unik 112, duke garantuar ruajtjen e plotë të anonimatit.
Njoftimi i Policisë:
Ndezi zjarr në tokën në pronësi të babait të tij, në fshatin Drizë, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën në territorin e disa fshatrave, reagimi në kohë i Policisë çoi në identifikimin dhe arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar të zjarrvënies.
Në vijim të veprimeve hetimore për zbardhjen e rrethanave të zjarrit të rënë në fshatin Drizë, Fier, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier arrestuan në flagrancë autorin e dyshuar, shtetasin N. J., 20 vjeç, banues në Drizë.
Ky shtetas dyshohet se, më datë 05.07.2026, në tokën në pronësi të babait të tij, ka ndezur zjarr për djegien e disa barishteve, por flakët kanë dalë jashtë kontrollit, duke përfshirë një sipërfaqe të madhe në fshatin Drizë dhe në fshatrat përreth, ku u shkaktuan dëme materiale.
Shërbimet e Policisë evakuuan 12 familje, banesat e të cilave u rrezikuan nga përhapja e flakëve.
Falë ndërhyrjes së menjëhershme të forcave të Policisë, shërbimeve zjarrfikëse, grupeve të Forcës Kombëtare të Sigurisë (FKS) – Njësia Fier, si dhe helikopterëve të Forcave të Armatosura, u bë e mundur shuarja e flakëve, pa pasoja për jetën e qytetarëve.
Drejtoria Vendore e Policisë Fier apelon për kujdes maksimal nga qytetarët, duke i ftuar të mos ndërmarrin veprime që mund të shkaktojnë zjarrvënie, pasi do të përballen me ligjin.
Gjithashtu, fton qytetarët të denoncojnë çdo rast paligjshmërie në numrin 112, duke u garantuar anonimat dhe reagim të menjëhershëm.
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