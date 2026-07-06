Historike/ Maroku në çerekfinale të Botërorit pas fitores ndaj Kanadasë, shkon në 34 ndeshje radhazi pa humbje

TIRANË – Përfaqësuesja e Marokut po konfirmohet si një nga fuqitë e reja të futbollit botëror dhe një kandidate legjitime për trofeun e madh. Skuadra afrikane ka siguruar një biletë për në fazën çerekfinale të Kupës së Botës, pas një triumfi pragmatizëm dhe mjaft bindës me rezultatin 3-0 përballë Kanadasë në raundin e 16 më të mirave.
Edhe pse fillimi i sfidës foli për kanadezët, të cilët rrezikuan seriozisht në minutat e para, portieri Yassine Bounou u tregua vendimtar me ndërhyrjet e tij, duke mbajtur të paprekur portën marokene. Pasi kaloi presionin fillestar, Maroku mori gradualisht kontrollin e lojës, duke u shfaqur klinik para porte dhe i pakalueshëm në prapavijë.
Një ecuri rekord prej 34 ndeshjesh pa humbje
Përtej kualifikimit në çerekfinale – për të dytën herë radhazi në histori – ajo që po mahnit botën e futbollit është ecuria e jashtëzakonshme e Marokut. Me këtë fitore, "Luanët e Atlasit" çojnë në 34 numrin e ndeshjeve radhazi pa pësuar asnjë humbje në të gjitha kompeticionet. Humbja e tyre e fundit daton në vitin 2025, çka dëshmon për një qëndrueshmëri të frikshme dhe pjekuri të lartë taktike.
Pas ndeshjes, trajneri i Kanadasë, Jesse Marsch, vlerësoi forcën mendore të kundërshtarit, duke theksuar se Maroku ka aftësinë të vuajë në fillim, por rritet dhe bëhet gjithnjë e më i fortë me kalimin e minutave.
Nga "Surprizë" në Pretendent Real
I udhëhequr nga yje të nivelit botëror si Achraf Hakimi dhe Brahim Díaz, Maroku nuk shihet më thjesht si një surprizë e këndshme e turneut. Disiplina e rreptë taktike, organizimi defensiv dhe aftësia për të marrë rezultate maksimale edhe në ditët kur loja nuk shkëlqen, e pozicionojnë këtë skuadër mes pretendentëve kryesorë për titullin kampion.
Megjithatë, analistët sportivë në mbarë botën nënvizojnë se testet e vërteta për rrugëtimin historik të Marokut nisin pikërisht tani, me përballjet e ardhshme në fazën direkte me gjigantët e tjerë të mbetur në garë.
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