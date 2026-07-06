Horoskopi, Yjet e Brankos për të hënën 6 korrik: të gjitha shenjat
Dashi
Ngjarjet e reja dhe stimuluese, si edhe ndryshimet e papritura, nuk ju trembin. Përkundrazi, ato ju nxisin të bëni edhe më shumë, të kaloni konkurrentët dhe ata që synojnë të njëjtat objektiva si ju.
Ka shumë fenomene astrologjike në qiellin e kësaj vere vërtet të zjarrtë, por zjarri më i bukur jeni ju vetë: të dashur dhe të dëshiruar.
Nesër do të lindë një Hënë e rëndësishme, në fazën e çerekut të fundit, e cila prek familjen dhe pozicionin tuaj në punë. Përgatituni, sepse ju e dini mirë çfarë duhet ndryshuar.
Demi
Shprehni veten dhe idetë tuaja në çdo mënyrë të mundshme. Merkuri ju ndihmon në diskutime, në biseda të drejtpërdrejta dhe në çështje të shkruara.
Kujdes me aspektet ligjore. Ky është një paralajmërim që do ta gjeni shpesh në horoskopin tuaj për aq kohë sa Jupiteri qëndron në Luan.
Megjithatë, duhet të dini të dalloni njerëzit. Duhet t’i kuptoni menjëherë ata që nuk janë me qëllime të mira dhe që ju drejtojnë kritika jo të sinqerta.
Fakti që mund të mbështeteni te Urani, planeti që sjell fitime, për ju është shumë i rëndësishëm. Ndërkohë, të afërmit mund të jenë si një pushtim i vërtetë në jetën tuaj.
Binjakët
Vijnë mundësi të tjera të menjëhershme për rikthim, fitime nga puna juaj dhe një intuitë e veçantë. Mund të ketë edhe një goditje fati.
Duhet kujtuar se çereku i fundit i Hënës që po lind nuk është një fazë shumë sentimentale. Megjithatë, sot keni ende Venusin që digjet nga dashuria bashkë me Jupiterin në Luan, shenjë që lidhet me të afërmit tuaj, por edhe me takime të reja, të shkurtra dhe pasionale.
Përballë ndikimeve kaq të fuqishme astrologjike dhe pa asnjë aspekt negativ, ju jeni ata që mbani kontrollin.
Gaforrja
Pas një jave, Hëna do të jetë në shenjën tuaj dhe do të bëhet Hëna juaj e re personale. Ajo do të nisë një vit me ndryshime themelore për të tashmen dhe për të ardhmen e jetës suaj.
Sot dhe nesër, megjithatë, Hëna nuk mund të ketë të njëjtën forcë pozitive, sepse kalon në çerekun e fundit në një shenjë të vështirë. Por në të njëjtën kohë, kjo është një fazë e rëndësishme për suksesin tuaj.
Kushtojini shumë kohë vetes, familjes dhe shëndetit. Mos e humbni nga sytë dashurinë.
Dashuri të pamundura? Lërini aty ku janë.
Luani
Janë diskutimet e zakonshme të fillimit të javës, por besimi te vetja ju shtyn pothuajse me fanatizëm drejt objektivit që dëshironi të arrini.
Hëna në çerekun e fundit është një ndihmë e jashtëzakonshme për pasuritë e paluajtshme, sepse lind në bashkim me Saturnin në Dash. Ky kalim mund të lidhet edhe me punë, marrëveshje ose biznese në vende të huaja, madje edhe në ndonjë ishull ekzotik.
Burrat janë të mbrojtur nga Venusi, ndërsa gratë nga Jupiteri, Marsi, Urani, Saturni dhe Neptuni.
A do ta kishit thënë këtë një vit më parë? Ne po.
Virgjëresha
Merkuri është pozitiv në Gaforre dhe do të bëhet edhe më pozitiv gjatë muajve të ardhshëm. Megjithatë, tani mund të jetë i ndryshueshëm dhe pak “me humor”, ndaj nuk është gjithmonë i besueshëm për transaksione të mëdha.
Zgjeroni rrethin e njohjeve dhe miqësive, kjo po. Por mbi të gjitha, hapni krahët për dashurinë.
Çereku i fundit i Hënës lind në Dash, një shenjë që nxit edhe transformime të thella. Por në këtë moment, ajo prek më shumë sferën personale, bashkëshortore dhe familjare.
Një udhëtim i shkurtër pranë liqenit do të ishte ideal. Është një klasik i periudhës së Gaforres.
Peshorja
Ruani diskrecionin. Fati nuk ju braktis. Tani keni Jupiterin dhe Venusin në një aspekt shumë të bukur, ndërsa Marsi drejton të gjitha takimet tuaja të biznesit.
Kjo Hënë në çerekun e fundit nuk mund ta ndërpresë rrjedhën e gjërave. Megjithatë, ajo ndërhyn në bashkëpunimet e vjetra, sepse lind pranë Saturnit.
Ju detyron të bëni një analizë që nuk e keni bërë prej kohësh: të mendimeve, qëllimeve, projekteve dhe ndjenjave tuaja.
Te burrat e Peshores vihet re një fuqi e madhe pasionale, ndërsa gratë mund të ndihen më të penguara nga ndikimi i Hënës.
Akrepi
Yje të nxehta për jetën profesionale. Po afrohet një mundësi e rëndësishme biznesi.
Parashikimi mbështetet te Hëna në rënie në Dash, në fazën e çerekut të fundit. Kjo fazë mund të trembë disa shenja të tjera, por juve ju jep aftësinë për të vlerësuar mirë çdo mundësi.
Mbani parasysh se situata profesionale, ekonomike, studimet dhe kërkimi për punë të reja pranë kompanive të mëdha janë vazhdimisht të nxitura nga ndikime që mund të përmbysin shumë realitete nga një moment në tjetrin.
Shigjetari
Ekonomia e vjetër fiton nën këtë çerek të fundit të Hënës në Dash, sot dhe nesër, sepse në këtë kalim Saturni përfshihet në mënyrë shumë pozitive. Saturni është planeti që lëviz kapitalet.
Optimizmi është i madh, sepse tani mbështeteni edhe nga Jupiteri në Luan, i cili nuk mungon të dërgojë sinjale fati.
Megjithatë, fizikisht nuk mund të jeni në maksimumin tuaj. Marsi në opozitë është shumë agresiv, ndaj herë pas here duhet të relaksoheni.
Ka nisje drejt diçkaje të re, edhe në dashuri.
Bricjapi
Dashuria dhe trupi kërkojnë trajtim të veçantë. Nis çereku i fundit i Hënës në Dash, një fazë shumë e rëndësishme dhe e ngarkuar për familjen dhe raportin prindër-fëmijë.
Megjithatë, keni edhe katër ndikime të jashtëzakonshme që ju ndihmojnë të zgjidhni gjithçka, përfshirë edhe çështjet ekonomike. Këto janë Venusi, Jupiteri, Marsi dhe Urani.
Me këto forca kozmike, që janë mbi të gjitha burim guximi dhe vetëdijeje për veten, mund të rifilloni gjithçka që nuk ju ka ecur më parë.
Ujori
Lëvizja në punë nuk është aspak e keqe. Merkuri është në vendin e duhur, por mbi të gjitha është Hëna, në çerekun e fundit në Dash, në shtëpinë tuaj të tretë astrologjike të lidhur me paratë, që sjell mundësi të reja dhe të papritura.
Jupiteri në opozitë mund të shkaktojë ndonjë krizë me bashkëpunëtorë ose ortakë, por nuk pengon lindjen e marrëveshjeve të reja.
Me Marsin dhe Uranin në shenjën e Binjakëve, mund të ndodhë gjithçka, madje edhe një dashuri e çmendur.
Peshqit
Parashikimet janë optimiste për nismat tuaja në fushën praktike. Hëna bëhet çerek i fundit pranë Saturnit dhe Neptunit, planetit tuaj, të cilët tani kalojnë në sektorin e pasurisë personale dhe familjare.
Prisni diçka nga të afërmit tuaj? Duket sikur jeni gjithmonë në gjykatë. Edhe çështjen më të vogël e ktheni në një debat që zgjat pafund. Bëni një pauzë.
Neptuni duket si një varkë me vela, e shtyrë nga një erë e lehtë pasioni.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
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