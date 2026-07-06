Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 6 korrik 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të kuptuar çfarë sugjerojnë yjet për sot, të hënën 6 korrik 2026.
Parashikimet përfshijnë dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për çdo shenjë të zodiakut.
Dashi
Dita nis mirë, sidomos pasdite, kur Hëna hyn në shenjën tuaj. Kjo sjell më shumë iniciativë, dëshirë për të vepruar, nevojë për dashuri dhe hapje ndaj njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë.
Në pasione, miqësi dhe marrëdhënie personale mund të hapen mundësi për biseda më të thella dhe takime të këndshme. Mund të ndieni se po rikthehet një energji që ditët e fundit kishte munguar.
Ajo që duket pak më delikate lidhet me paratë dhe punën. Duhet kujdes, sepse ka ende disa gjëra për t’u sistemuar. Megjithatë, korriku është muaji që sjell Jupiterin në pozicion të favorshëm. Kjo do të thotë se mund të bëni disa rregullime të vogla në aktivitetin tuaj, në punë ose në mënyrën si po menaxhoni projektet.
Ka disa çështje të mbetura pezull, por me pak durim do të arrini t’i zgjidhni. Nuk është momenti për t’u nxituar, por për të korrigjuar me zgjuarsi atë që nuk ka funksionuar deri tani.
Reflektim për ditën e sotme
Pjesa e dytë e ditës sjell më shumë gjallëri dhe humor më të mirë. Keni mundësi të riktheni entuziazmin në marrëdhëniet me të tjerët dhe të përjetoni emocione që ditët e fundit kishin kaluar në plan të dytë.
Edhe një bisedë e thjeshtë mund të kthehet në diçka të këndshme dhe frymëzuese. Në punë mbetet ndonjë detaj për t’u rregulluar, por situata e përgjithshme pritet të përmirësohet.
Korriku hap një rrugë të re, të ndërtuar mbi rregullime të mençura dhe vendime që do ta bëjnë më të lehtë menaxhimin e projekteve tuaja.
Demi
Hëna kthehet e favorshme pasdite dhe kjo është një shenjë shumë e mirë për ju. Lajmet më të rëndësishme do të fillojnë të vijnë nga e enjtja, më 9 korrik, sepse nga ajo ditë Venusi nis një kalim shumë pozitiv.
Korriku është muaji i pajtimeve, i takimeve për ata që janë beqarë dhe i emocioneve që rikthejnë ngjyrë në jetën sentimentale. Ata që kanë pasur largësi, ftohtësi ose keqkuptime në dashuri mund të kenë mundësi për t’u afruar përsëri.
Duhet parë edhe çfarë do të ndodhë në punë, sepse kalimi i ri i Jupiterit vendos rregulla të reja. Mund të jetë e nevojshme të rishikoni disa programe, të ndryshoni disa plane dhe të merrni vendime me më shumë kujdes.
Për projektet e ardhshme do t’ju duhet një vizion më i gjerë. Nuk mjafton të shihni vetëm problemin e ditës; duhet të mendoni edhe për atë që doni të ndërtoni më vonë.
Reflektim për ditën e sotme
Dita bëhet më e mirë me kalimin e orëve dhe hap vend për më shumë qetësi në marrëdhëniet personale. Dashuria kthehet në qendër të vëmendjes, si për ata që duan të rikuperojnë një marrëdhënie, ashtu edhe për ata që janë gati të njohin dikë interesant.
Edhe puna hyn në një fazë tjetër, ku ndryshojnë disa pika referimi dhe disa zakone. Mund të rishikoni një projekt, të ndryshoni disa pjesë të tij dhe ta bëni më të përshtatshëm për nevojat tuaja.
Binjakët
Mund të thuhet se keni shpëtuar nga një rrezik ose nga një periudhë e vështirë. Ditët dhe javët e fundit, disa prej jush kanë pasur nevojë të përballen me një problem, të kujdesen për shëndetin ose të bëjnë diçka më shumë për të rikthyer qetësinë.
Marsi në shenjën tuaj tregon gjithmonë nevojën për të mos e tepruar dhe për të mos marrë rreziqe të panevojshme. Keni energji, por duhet ta përdorni me kujdes.
Tani Jupiteri është kthyer i favorshëm dhe nga data 22 edhe Dielli do të jetë aktiv. Ky është një qiell shumë interesant për punën dhe për rikuperimin e energjisë fizike, por gjithmonë duke shmangur teprimet.
Në dashuri, nëse ka pasur konflikte, heshtje ose periudha vetmie, është mirë të kërkoni dialog. Lini hapësirë për sqarim dhe mos i tërhiqni pas vetes tensionet e vjetra.
Reflektim për ditën e sotme
Javët e fundit kanë kërkuar shumë përkushtim dhe në disa raste edhe shumë kujdes. Tani situata nis të ndryshojë gradualisht dhe sjell mundësi për të rikuperuar entuziazmin.
Në punë shfaqen perspektiva më interesante, ndërsa trupi kërkon ende një ritëm të ekuilibruar, pa lodhje të tepërt. Edhe në dashuri ka hapësirë për të sqaruar atë që kishte krijuar distancë.
Një fjalë e thënë me qetësi vlen shumë më tepër se një debat i zgjatur. Korriku sjell një rikuperim konkret, të ndërtuar mbi vendime më të ndërgjegjshme dhe mbi një besim që rritet ditë pas dite.
Gaforrja
Puna dhe çështjet praktike janë në plan të parë. Dielli dhe Merkuri në shenjën tuaj tregojnë se duhet të përballeni me një provë, një detyrë të rëndësishme ose një projekt që kërkon përqendrim.
Mos harroni se Venusi do të bëhet më aktiv nga data 9. Kjo do të ndihmojë edhe në dashuri dhe në marrëdhëniet personale.
Korriku është muaj që ju vendos përballë së kaluarës. Nëse keni ndryshuar grup, rol, program ose drejtim, në fillim mund të ndieni pak shqetësim. Është normale të mos ndiheni menjëherë të stabilizuar kur nisni diçka të re.
Me kalimin e ditëve do të arrini të gjeni një ekuilibër më të mirë dhe do t’i menaxhoni risitë me më shumë siguri.
Reflektim për ditën e sotme
Vëmendja është te çështjet praktike dhe te objektivat që doni të arrini. Ka diçka që kërkon punë, përqendrim dhe seriozitet, por çdo përpjekje ka një arsye të qartë.
Ndryshimet e fundit kërkojnë ende kohë për t’u pranuar dhe për t’u menaxhuar si duhet, por drejtimi duket gjithnjë e më i qartë.
Nga data 9 edhe marrëdhëniet sentimentale marrin mbështetje të vlefshme. Do të bëhet më e lehtë të riktheni harmoninë me njerëzit e dashur. Korriku sjell një rritje graduale, por të rëndësishme.
Luani
Mos lini asgjë pa provuar për të rikthyer dashurinë dhe për të qëndruar pranë njerëzve që ju pëlqejnë më shumë. Nga sot pasdite deri të mërkurën keni yje që ndihmojnë rikuperimin e një krize dhe sjellin më shumë qetësi në jetën sentimentale.
Marsi është në pozicion të mirë dhe Jupiteri mbështet shenjën tuaj. Kjo ju jep energji, guxim dhe dëshirë për të ecur përpara.
Ka një mesazh qetësues për ata që kanë qenë keq, kanë kaluar një ndarje ose kanë përjetuar zhgënjim. Në horizont mund të ketë një dashuri të madhe, ose të paktën një dëshirë shumë të fortë për t’u futur përsëri në lojë dhe për të marrë kënaqësi.
Është koha të lironi dëshirat, të mos i mbani më të fshehura dhe t’u jepni hapësirë projekteve që i keni lënë në pritje.
Reflektim për ditën e sotme
Marrëdhëniet marrin një vend të rëndësishëm dhe orët në vijim ndihmojnë për të rikthyer harmoninë me njerëzit që kanë vlerë për ju. Keni mundësi të lini pas peshat e grumbulluara dhe të shihni përpara me një energji tjetër.
Edhe ata që kanë kaluar një zhgënjim fillojnë ta shohin të ardhmen me sy të rinj. Në punë rritet dëshira për të marrë rezultate dhe për të vlerësuar më shumë atë që keni ndërtuar.
Korriku sjell një periudhë të pasur me iniciativa dhe kënaqësi. Mund të synoni objektiva gjithnjë e më ambiciozë.
Virgjëresha
Mendja juaj ka nevojë të jetë vazhdimisht e stimuluar. Kur gjendeni në ditë pa objektiva, pa plane ose pa një projekt për të ardhmen, ndiheni të humbur dhe pa drejtim.
Çdo ditë mund të duket e lodhshme nëse nuk ka një qëllim të qartë. Prandaj, shikoni edhe nga e kaluara dhe kujtoni gjërat e mëdha që keni arritur. Mos u dekurajoni.
Qershori solli ndryshime të qarta dhe tani jeni në një fazë të shkurtër përshtatjeje. Nga data 9 do të vijnë konfirmime interesante, që mund t’ju ndihmojnë të ndiheni më të sigurt.
Dashuria kthehet protagoniste në pjesën e dytë të muajit. Dita e sotme nis pak e paqartë, por përmirësohet dukshëm në mbrëmje.
Reflektim për ditën e sotme
Fillimi i ditës duket pak i ngadalshëm, sikur çdo vendim kërkon më shumë mendim. Me kalimin e orëve, atmosfera ndryshon dhe bëhet më e lehtë të riktheni besimin te aftësitë tuaja.
Ndryshimet e fundit kanë prekur shumë zakone, por rruga që keni nisur mbetet e vlefshme. Të shihni atë që keni arritur deri tani ju ndihmon të zvogëloni dyshimet dhe pasiguritë.
Edhe dashuria po përgatitet të sjellë kënaqësi në pjesën e dytë të muajit, me takime, konfirmime dhe marrëdhënie që fitojnë më shumë vlerë.
Peshorja
Nëse duhet të përballeni me njerëz të bezdisshëm ose me persona që ju lodhin me kërkesa e ankesa, është mirë t’i zgjidhni këto punë brenda gjysmës së parë të ditës. Nga pasditja, Hëna hyn në opozitë dhe mund të sjellë më shumë tension.
Edhe e marta dhe e mërkura do të kërkojnë më shumë kujdes. Gjendja pak e ulët e kësaj periudhe nuk do të thotë se po shkoni drejt dështimit. Nëse shihni pas, ka pasur vonesa, por ju keni ndërtuar diçka të rëndësishme që nga fundi i vitit 2025.
Kalimi i ri i Jupiterit konfirmon se kush ka një ide të madhe do të arrijë ta zhvillojë dhe ta përfundojë deri në fund të vitit. Ata që kërkojnë mbështetje, miratim ose vlerësim nga të tjerët do të kenë raste të mira për ta marrë.
Reflektim për ditën e sotme
Pjesa e parë e ditës është më e lehtë dhe më e qetë. Prandaj është mirë që angazhimet më delikate, bisedat e rëndësishme ose sqarimet që kërkojnë qartësi t’i bëni herët.
Më vonë mund të rritet pak tensioni, por kjo nuk e prish situatën në përgjithësi. Lodhja që ndieni vjen nga puna intensive e muajve të fundit, jo nga pengesa të pakapërcyeshme.
Jupiteri hap mundësi interesante dhe i çon projektet më të vlefshme drejt një përfundimi të kënaqshëm.
Akrepi
Pjesa e parë e ditës është më e mirë se e dyta. Marsi nuk është më në pozicion të kundërt, siç ndodhi në qershor, ndaj nga ana fizike dhe psikologjike ndiheni dukshëm më mirë.
Megjithatë, dashuria dhe marrëdhëniet me njerëzit kërkojnë ende kujdes. Venusi në pozicion të pafavorshëm këshillon të peshoni mirë fjalët para se t’i thoni. Një fjali e thënë në mënyrë të gabuar mund të krijojë ftohtësi ose keqkuptim.
Ia vlen të mendoni për atë që ka ndodhur më 2 dhe 3 korrik. Pikërisht nga ato ngjarje mund të lindë një vlerësim i ri për të ardhmen.
Kujdes i madh duhet treguar edhe me kontratat, marrëveshjet dhe dokumentet. Kalimi i ri i Jupiterit ju paralajmëron për situata shumë të rënda ose vendime të marra me nxitim. Më mirë të kontrolloni çdo detaj para se të vendosni.
Reflektim për ditën e sotme
Dita nis me ritëm më të mirë dhe ju lejon t’i përballoni angazhimet me më shumë qetësi. Në marrëdhëniet personale, zgjidhni me kujdes fjalët, sepse edhe një keqkuptim i vogël mund të krijojë distancë.
Ngjarjet e ditëve të para të korrikut ju japin sinjale të vlefshme për të kuptuar drejtimin që duhet të ndiqni në javët e ardhshme.
Në punë është më mirë të shqyrtoni çdo propozim me kujdes, pa u tërhequr nga nxitimi. Mund të jetë moment për rishikim llogarish, kontroll marrëveshjesh dhe vlerësim më të kujdesshëm të detyrimeve.
Shigjetari
Hapet rruga për pasionet, dashurinë dhe marrëdhëniet e rëndësishme. Pjesa e parë e ditës mund të jetë pak e turbullt, por nga pasditja e sotme, si edhe të martën e të mërkurën, do të keni yje shumë fitues.
Rreziku i vetëm është të lodheni shumë. Marsi në opozitë sjell energji, por edhe përplasje apo kundërshti. Për shembull, nëse ka njerëz që ju kanë premtuar diçka dhe nuk e kanë mbajtur fjalën, do ta keni të vështirë të bëni sikur nuk ka ndodhur asgjë.
Kjo është periudhë çlirimi. Filloni të lini mënjanë atë që nuk meriton më vend në jetën tuaj, qoftë një situatë, një raport apo një pritshmëri e kotë.
Reflektim për ditën e sotme
Orët në vijim rikthejnë entuziazmin në dashuri dhe në marrëdhëniet që kanë vërtet rëndësi. Nga pasditja klima bëhet më e mirë dhe është më e lehtë të përjetoni emocione të këndshme ose të sqaroni një situatë të mbetur pezull.
Marsi i bën ditët shumë intensive dhe ndonjëherë rrezikoni ta teproni me angazhimet. Ia vlen t’i shpërndani më mirë energjitë dhe t’i lini hapësirë edhe pushimit.
Bricjapi
Ruani dashurinë dhe mos u largoni nga njerëzit që ju duan. Kjo është një periudhë shumë e ngarkuar dhe keni nevojë për mbështetje emocionale.
Ndonjëherë llogaritë nuk dalin siç duhet. Korriku është muaj që do të ketë Merkurin në opozitë, dhe kjo prek si çështjet ekonomike, ashtu edhe ato personale.
Në çdo rast, duhet të gjeni një ekuilibër. Dita e sotme favorizon më shumë mëngjesin, ndërsa në mbrëmje mund të ketë pak më shumë presion.
Reflektim për ditën e sotme
Përgjegjësitë zënë një pjesë të madhe të ditëve tuaja dhe rrezikojnë t’u lënë pak hapësirë ndjenjave. Megjithatë, pikërisht njerëzit që keni pranë janë pika juaj e mbështetjes.
Çështjet ekonomike dhe praktike kërkojnë kujdes, ashtu si edhe vendimet që lidhen me punën. Gjatë mëngjesit gjërat ecin më lehtë, ndërsa në mbrëmje mund të shtohet pak tension.
Ujori
Ka ardhur koha t’u thoni mjaft të gjitha situatave që nuk ju pëlqejnë më, edhe nëse dikush mund t’ju shohë si të ashpër ose të prerë.
Ju jeni njeri bujar, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar të tjerët dhe me një ndjenjë të fortë njerëzore. Kur dikush ka nevojë për ndihmë, rrallëherë tërhiqeni.
Megjithatë, nëse së fundmi keni kuptuar se dikush është përpjekur të përfitojë nga gatishmëria juaj, ka ardhur momenti të vendosni kufij.
Në dashuri duhet edhe pak durim për disa ditë të tjera.
Reflektim për ditën e sotme
Tani jeni më të vetëdijshëm në marrëdhëniet me të tjerët dhe e keni më të lehtë të dalloni kush e meriton vëmendjen tuaj dhe kush përfiton nga mirësia juaj.
Të thoni “jo” nuk do të thotë se po humbni bujarinë. Do të thotë se po zgjidhni më mirë kujt t’i jepni kohën dhe energjinë tuaj.
Edhe në dashuri situata përmirësohet gradualisht. Mjafton të prisni edhe pak ditë për të parë një klimë më të qetë. Korriku sjell ndryshime që ju ndihmojnë të hiqni shumë pesha të grumbulluara me kohë.
Peshqit
Ia vlen të përcaktoni cilat janë çështjet që meritojnë më shumë vëmendje. Korriku hap një rrugë që ju shtyn të bëheni më të vendosur, më të qartë dhe më të kontrolluar, sidomos në punë.
Në dashuri duhet të kuptoni kush është vërtet pranë jush. Edhe çiftet më të forta do të kalojnë një lloj prove. Në pjesën e dytë të muajit do të bëhet më e qartë kush nuk sillet me transparencë ose kush ka sjellje shumë posesive dhe të përsëritura.
Në këto raste vjen momenti për t’i thënë gjërat hapur. Por duhet ecur me radhë. Sot përqendrohuni te intuitat e mira, sidomos në mëngjes, kur Hëna në shenjën tuaj mund t’ju ndihmojë të kuptoni diçka të rëndësishme.
Reflektim për ditën e sotme
Hëna në shenjën tuaj e bën mëngjesin interesant për të ndjekur ide dhe intuita që meritojnë vëmendje. Në punë rritet dëshira për t’u dhënë projekteve një drejtim më të qartë dhe për t’i marrë vendimet me më shumë vendosmëri.
Edhe dashuria ju shtyn të shihni me kujdes sjelljen e personit që keni pranë. Marrëdhëniet e forta e kalojnë çdo provë, ndërsa ato më të paqarta tregojnë qartë çfarë nuk funksionon.
Ky korrik sjell rritje personale përmes vendimeve më të prera dhe një vizioni më të qartë për atë që doni të ndërtoni.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
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