Alarm në Australi: Objekte misterioze hapësinore dyshohet se kanë rënë në plazhe, paralajmërohet për karburant toksik

CANBERRA – Gjashtë objekte misterioze në formë sfere, të cilat kanë dalë së fundmi në plazhet e Queensland-it verior në Australi, dyshohet se janë mbetje raketash hapësinore. Ekspertët dhe autoritetet vendase kanë ngritur alarmin se këta të ashtuquajtur "topa hapësinorë" mund të përmbajnë mbetje të hidrazinës, një karburant raketash me shkallë të lartë toksiciteti.
Agjencia Hapësinore Australiane (ASA) konfirmoi se ka nisur një hetim zyrtar në bashkëpunim me policinë dhe Agjencinë Kombëtare të Menaxhimit të Emergjencave për të përcaktuar me saktësi origjinën dhe natyrën e këtyre objekteve.
Rreziku nga lëndët kimike dhe operacioni në terren
Objektet e mëdha sferike u lokalizuan fillimisht në zonën e Forrest Beach, pranë qytetit Townsville. Shërbimi i Zjarrfikësve të Queensland-it bëri të ditur se deri më tani janë siguruar gjashtë objekte të tilla, ndërsa paralajmëroi se rrymat detare mund të nxjerrin mbetje të tjera në ditët në vijim.
Edhe pse autoritetet siguruan se aktualisht nuk ka një rrezik të menjëhershëm për komunitetin lokal, policia ka rrethuar zonat ku u gjetën sferat, pasi dyshohet se ato mbartin kimikate të rrezikshme për shëndetin.
Ekspertët: Mund të jenë pjesë të raketave ruse "Fregat"
Profesorja e Asociuar Alice Gorman, njëherësh arkeologe hapësinore në Universitetin Flinders, analizoi pamjet e para të objekteve dhe vuri në dukje se ato nuk kanë shenja djegieje. Sipas saj, kjo dëshmon se sferat janë shkëputur nga faza e parë ose e dytë e një rakete gjatë kthimit në Tokë, përpara se pjesa tjetër e mjetit të vijonte fluturimin në orbitë.
"Ato duken si rezervuarë karburanti nën presion, të prodhuar nga lidhje titaniumi me pikë shumë të lartë shkrirjeje. Në jargonin shkencor njihen si ‘topa hapësinorë’ dhe mund të gjenden në natyrë edhe vite pas lëshimit," shpjegoi Gorman.
Ekspertja ngriti hipotezën se objektet mund të jenë pjesë e sistemit të karburantit të raketave ruse të tipit "Fregat". Megjithatë, ajo nuk përjashtoi plotësisht mundësinë që sferat të kenë edhe origjinë thjesht detare, gjë që pritet të vërtetohet nga analizat laboratorike.
Sfida globale me mbeturinat hapësinore
Ky incident rikthen në vëmendje problemin në rritje të ndotjes së orbitës tokësore. Sipas të dhënave të fundit, aktualisht numërohen mbi 30,000 pjesë mbeturinash që rrotullohen rreth planetit tonë, duke përfshirë satelitë jashtë funksionit dhe pjesë raketash.
Gorman theksoi se Australia, për shkak të sipërfaqes së saj të madhe tokësore, mbetet një nga zonat ku bien më shpesh këto mbetje. Ajo paralajmëroi se ky fenomen do të shpeshtohet, pasi në pesë vitet e fundit janë realizuar më shumë lëshime mjetesh në hapësirë se në të gjithë historinë e njerëzimit.
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