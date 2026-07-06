Trump ndez polemika me postimin për Melonin: “Ka nevojë për masa kufizuese”

Presidenti amerikan Donald Trump ka shkaktuar reagime të forta pas një postimi në rrjetin e tij social Truth Social, ku publikoi një foto me kryeministren italiane Giorgia Meloni, të shoqëruar me frazën: “Ka nevojë për masa kufizuese”.
Postimi ishte pjesë e një serie publikimesh të Trump, ku ai ndau edhe fotografi nga aktivitete të ndryshme publike, përfshirë një imazh me Hulk Hogan, pamje nga një fjalim në Malin Rushmore, si dhe foto të vjetra nga jeta e tij personale.
Marrëdhëniet mes Trump dhe Melonit në pikën më të ulët
Sipas mediave ndërkombëtare, episodi konsiderohet si një tjetër sinjal i përkeqësimit të marrëdhënieve mes dy liderëve, të cilët deri pak muaj më parë shiheshin si aleatë të afërt në skenën politike ndërkombëtare.
Në Itali, postimi është interpretuar nga një pjesë e klasës politike si një sulm personal ndaj kryeministres. Kreu i partisë Azione, Carlo Calenda, doli në mbrojtje të Melonit, duke kritikuar ashpër presidentin amerikan dhe duke e cilësuar sjelljen e tij të papërshtatshme.
Tensionet mes dy palëve nisën të bëheshin publike pas samitit të G7, kur Trump deklaroi në një intervistë se Meloni kishte këmbëngulur për të realizuar një fotografi me të. Deklaratat shkaktuan reagime në Romë, ndërsa ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, anuloi një vizitë të planifikuar në Shtetet e Bashkuara.
Nga aleatë në përplasje publike
Vetëm një vit më parë, Giorgia Meloni konsiderohej një nga partneret më të rëndësishme evropiane të Donald Trump. Ajo ishte e vetmja udhëheqëse e Bashkimit Evropian e ftuar në ceremoninë e inaugurimit të tij dhe zhvilloi vizita në Uashington me synimin për të forcuar bashkëpunimin mes SHBA-së dhe Evropës.
Polemikat e fundit shpërthejnë vetëm pak ditë përpara samitit të NATO-s, ku pritet që liderët të diskutojnë çështje kyçe të sigurisë ndërkombëtare, konfliktet rajonale dhe rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen, duke i dhënë një dimension edhe më të madh politik përplasjes mes Trump dhe Melonit.
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