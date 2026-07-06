Rusia godet Kievin me raketa balistike, të paktën tetë të vrarë dhe 24 të plagosur

Të paktën tetë persona kanë humbur jetën dhe 24 të tjerë janë plagosur pas një vale sulmesh me raketa balistike të ndërmarra nga Rusia ndaj Kievit dhe zonave përreth, në orët e para të mëngjesit. Sipas autoriteteve ukrainase, shtatë prej viktimave u regjistruan në kryeqytet, ndërsa një tjetër humbi jetën në rajonin e Kievit.
Bombardimet shkaktuan dëme të konsiderueshme në disa lagje të qytetit, ku u goditën ndërtesa banimi, shpërthyen zjarre dhe dhjetëra banorë mbetën të bllokuar nën rrënoja. Ekipet e emergjencës vijojnë operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat e prekura.
Kreu i administratës ushtarake të rajonit të Kievit, Mykola Kalashnyk, bëri të ditur se në distriktin Buchanskyi një person u vra dhe dhjetë të tjerë u plagosën, gjashtë prej të cilëve u transportuan në spital. Ai akuzoi forcat ruse për goditje të qëllimshme ndaj zonave civile dhe infrastrukturës jetike.
Sulmi vjen në një moment të tensionuar të konfliktit, pasi Moska kishte paralajmëruar hakmarrje për sulmet e fundit ukrainase me raketa dhe dronë ndaj territorit rus. Sipas ushtrisë ruse, gjatë natës së së premtes drejt së shtunës, Ukraina lëshoi afro 500 dronë dhe raketa, duke goditur edhe rajonin e Leningradit.
Ndërkohë, në qytetin e Sevastopolit, në gadishullin e Krimesë të aneksuar nga Rusia në vitin 2014, një sulm ukrainas ndaj infrastrukturës energjetike shkaktoi ndërprerje të gjera të energjisë elektrike. Guvernatori Mikhail Razvozhayev njoftoi se institucionet publike po funksionojnë me sisteme rezervë, ndërsa ekipet teknike po punojnë për rikthimin e furnizimit me energji.
Autoritetet lokale u kanë bërë thirrje banorëve të kursejnë energjinë e pajisjeve elektronike, ndërsa një pjesë e transportit publik u pezullua për shkak të ndërprerjeve.
Krimea është goditur vazhdimisht javët e fundit nga sulme ukrainase ndaj objekteve ushtarake dhe infrastrukturës energjetike. Sipas Kievit, këto operacione synojnë të dobësojnë aftësinë logjistike dhe ushtarake të Rusisë në gadishull, ndërsa Moska vijon të intensifikojë sulmet ajrore ndaj qyteteve ukrainase.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd