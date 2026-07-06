Vikingët “lundrojnë” në Vlorë, tifozët norvegjezë festojnë kualifikimin historik ndaj Brazilit

Atmosfera festive ka pushtuar Vlorën mbrëmjen e së dielës, teksa qindra tifozë norvegjezë kanë festuar fitoren historike të kombëtares së tyre ndaj Brazilit, rezultat që i siguroi Norvegjisë një vend në çerekfinalet e Kupës së Botës.
Të veshur me ngjyrat kuqezi të flamurit norvegjez dhe mes brohorimave të pandërprera, tifozët u mblodhën në Sheshin e Flamurit, ku interpretuan edhe festimin tradicional “Viking Row”, duke “lundruar” simbolikisht si vikingët dhe duke krijuar një atmosferë spektakolare.
Entuziazmi i mbështetësve skandinavë tërhoqi vëmendjen edhe të qytetarëve dhe turistëve të pranishëm, të cilët iu bashkuan festës dhe shijuan atmosferën e krijuar në zemër të qytetit bregdetar.
Festimi i njohur “Viking Row” është kthyer në një nga simbolet më karakteristike të tifozëve norvegjezë gjatë këtij Botërori, duke u përsëritur pas çdo suksesi të skuadrës dhe duke shoqëruar rrugëtimin mbresëlënës të Norvegjisë drejt fazës çerekfinale.
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