Anglia mposht me vështirësi Meksikën dhe siguron çerekfinalen ndaj Norvegjisë

Anglia është mes tetë skuadrave më të mira të Kupës së Botës 2026. “Tre Luanët” siguruan kualifikimin për në çerekfinale pasi mposhtën Meksikën me rezultatin 3-2 në stadiumin legjendar “Azteca”, në një sfidë spektakolare që dhuroi gola, emocione, ndërhyrje të VAR-it dhe një karton të kuq.
Takimi nisi me një orë vonesë për shkak të kushteve atmosferike, ndërsa minutat e para folën për vendasit. Meksika ushtroi presion të vazhdueshëm dhe krijoi rastet më të mira, por Jordan Pickford u shfaq vendimtar me disa pritje që mbajtën në lojë anglezët.
Kur Meksika dukej më pranë golit, Anglia goditi me efikasitet. Në minutën e 36-të, Jude Bellingham zhbllokoi rezultatin me një goditje të saktë me kokë pas asistit të Bukayo Saka. Vetëm pak çaste më vonë, mesfushori realizoi dopietën personale, duke finalizuar një aksion të bukur të ndërtuar së bashku me Harry Kane dhe duke i dhënë Anglisë epërsinë 2-0.
Megjithatë, Meksika reagoi shpejt. Johan Quiñones shfrytëzoi një top të mbetur në zonë pas një goditjeje dënimi dhe ngushtoi diferencën në 2-1, duke rikthyer sfidën plotësisht të hapur para pushimit.
Pjesa e dytë nisi me një moment kyç. Në minutën e 54-t, pas rishikimit në VAR, gjyqtari Alireza Faghani ndëshkoi me karton të kuq Quansah, duke e lënë Anglinë me një lojtar më pak.
Edhe pse në inferioritet numerik, skuadra e Thomas Tuchel tregoi karakter. Një kundërsulm i shpejtë solli penalltinë e fituar nga Anthony Gordon, ndërsa Harry Kane nuk gaboi nga pika e bardhë, duke çuar shifrat në 3-1.
Emocionet nuk përfunduan aty. Pak minuta më vonë, VAR-i akordoi një tjetër penallti, këtë herë për Meksikën, pas një ndërhyrjeje të Kane ndaj Gutiérrez. Raúl Jiménez u tregua i saktë dhe rihapi sfidën me golin e 3-2.
Minutat e mbetura, së bashku me 11 minutat shtesë, u shndërruan në një sulm të pandërprerë të Meksikës. Megjithatë, mbrojtja angleze rezistoi me vendosmëri, duke larguar çdo rrezik dhe duke ruajtur avantazhin deri në vërshëllimën përfundimtare.
Me këtë fitore, Anglia siguron kualifikimin në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026, ku do të përballet me Norvegjinë, që një ditë më parë eliminoi pesë herë kampionët e botës, Brazilin.
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