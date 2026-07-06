Në fillim u tall me portierin, pastaj shpërtheu në lot, fundi emocional për Nejmarin me Brazilin

Nejmar i dha fund një epoke me fanellën e Brazilit në mënyrën më të dhimbshme, pasi "Seleçao" u eliminua nga Norvegjia në Botëror, në një ndeshje që pritet të mbetet e fundit e tij në këtë kompeticion.
Sulmuesi brazilian e nisi sfidën nga stoli, por u aktivizua gjatë pjesës së dytë në përpjekje për të ndryshuar fatin e takimit. Ai arriti të shënonte nga pika e bardhë e penalltisë, por goli nuk mjaftoi për të shmangur eliminimin e Brazilit përballë Norvegjisë së udhëhequr nga Erling Haland.
Para ekzekutimit të penalltisë, Nejmar pati një përplasje verbale me portierin norvegjez Nyland, i cili tentoi ta provokonte duke i thënë se do t’ia priste goditjen. Pasi e dërgoi topin në rrjetë, braziliani festoi përballë portierit, duke iu përgjigjur provokimeve, në vend që të nxitonte për rifillimin e lojës.
Megjithatë, atmosfera ndryshoi plotësisht pas vërshëllimës përfundimtare. Me eliminimin e Brazilit, Nejmar u rrëzua në fushë dhe shpërtheu në lot, i pushtuar nga emocionet dhe ndërgjegjësimi se ky ishte, me shumë gjasa, fundi i rrugëtimit të tij në Kupën e Botës me kombëtaren braziliane.
I rrethuar nga shokët e skuadrës, sulmuesi u përpoq të përballonte zhgënjimin e një mbylljeje të hidhur të një kapitulli të rëndësishëm të karrierës së tij me fanellën verdhejeshile.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd