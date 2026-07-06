Brazili eliminohet nga Kupa e Botes, Norvegjia në çerekfinalen historike

Nju Jork – Një surprizë e madhe ka tronditur Kupën e Botës, teksa Brazili është skualifikuar pas humbjes 1–2 ndaj Norvegjisë në një ndeshje spektakolare të zhvilluar në Nju Jork. Norvegjia siguroi kualifikimin në çerekfinale falë një performance të jashtëzakonshme nga Erling Haaland.
Takimi nisi me tension të lartë për brazilianët, të cilët humbën një mundësi të artë në minutën e 14-të, kur Bruno Guimarães gaboi nga pika e bardhë e penalltisë.
Në pjesën e dytë, Norvegjia mori kontrollin e ndeshjes. Sulmuesi Erling Haaland u shndërrua në protagonist absolut, duke shënuar dy herë në minutat 79’ dhe 90’, duke i dhënë avantazhin vendimtar ekipit të tij.
Brazili arriti të ngushtojë diferencën në kohën shtesë, kur Neymar realizoi nga penalltia në minutën 90+10, por goli erdhi shumë vonë për të ndryshuar fatin e ndeshjes.
Me këtë fitore 2–1, Norvegjia avancon në çerekfinalet e Kupës së Botës, ndërsa Brazili largohet në mënyrë dramatike nga turneu.
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