DW: Rama sërish në Gjermani. Ulje e numrit të vizave për Ballkanin

Sipas një përmbledhjeje të publikuar nga Deutsche Welle, Gjermania pritet të ulë ndjeshëm numrin e vizave për punëtorët nga Ballkani Perëndimor, ndërsa vizita e kryeministrit Edi Rama në Gjermani u shoqërua me debate politike dhe protesta.
Ulje e kuotës së vizave për Ballkanin
Aktualisht, Gjermania lëshon rreth 50 mijë viza pune në vit për shtetasit e Ballkanit Perëndimor. Nga viti 2027, kjo shifër pritet të përgjysmohet në 25 mijë, sipas ndryshimeve të reja ligjore që po shqyrtohen.
Ky vendim vjen në kuadër të një pakete më të gjerë reformash në tregun e punës, sistemin tatimor dhe atë social në Gjermani.
Vizita e Ramës dhe debatet politike
Gjatë javës, kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë në Gjermani, ku u prit nga autoritete rajonale. Vizita u shoqërua edhe me protesta ku u kërkua dorëheqja e tij.
Në intervista për DW, Rama deklaroi se nuk ka ndërmend të dorëhiqet dhe e lidhi mandatin e tij me procesin e integrimit europian të Shqipërisë.
Ai gjithashtu hodhi poshtë akuzat për krizë besimi në vend dhe mbrojti politikat e tij për investimet dhe zhvillimin ekonomik, përfshirë projektet turistike në bregdet.
Reformat në Gjermani
Paketa e re e reformave të qeverisë gjermane prek disa fusha kryesore:
Ulje dhe rritje selektive të tatimeve sipas nivelit të të ardhurave Reforma në pensione, me prirje për zgjatje të jetës së punës Ndryshime në sistemin e “minijob”-eve dhe kontratave të punës Kufizime në përdorimin e raporteve mjekësore digjitale Lehtësime për punëdhënësit në tregun e punës Të tjera zhvillime në Gjermani
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