Gazeta italiane: A mund ta fitojë Maroku Botërorin? Arsyet pro dhe kundër

Një analizë e publikuar nga La Gazzetta dello Sport ngre pyetjen nëse Maroku mund të fitojë Kupën e Botës 2026, duke renditur argumentet pro dhe kundër një suksesi historik të “Luanëve të Atlasit”.
Arsyet “pro”
Maroku vjen me një profil të konsoliduar pas arritjes historike në Katar 2022, ku u bë kombëtarja e parë afrikane që arriti në gjysmëfinale, duke eliminuar Spanjën dhe Portugalinë dhe duke u ndalur vetëm nga Franca.
Që atëherë, ekipi ka vijuar të ketë rezultate të qëndrueshme në kompeticione të ndryshme, përfshirë finale të Kupës së Afrikës dhe suksese në nivelet e moshave dhe futbollin olimpik, duke treguar një rritje të vazhdueshme strukturore.
Një faktor i rëndësishëm mbetet edhe zhvillimi i akademive dhe sistemit të formimit, veçanërisht Akademia “Mohamed VI”, e cila ka prodhuar një brez lojtarësh të rinj dhe teknikisht të përgatitur.
Skuadra aktuale përbëhet nga lojtarë me përvojë në Europë si Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Díaz dhe të tjerë, të cilët krijojnë një bërthamë të fortë dhe të balancuar.
Arsyet “kundër”
Megjithatë, sipas analizës, kundërshtari më i madh mbetet niveli elitar i skuadrave europiane, veçanërisht Franca, e cila shihet si një nga favoritët kryesorë për trofeun.
Franca vjen me një gjeneratë shumë të fortë lojtarësh si Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé dhe Michael Olise, duke ofruar thellësi, eksperiencë dhe cilësi individuale në çdo repart.
Në këtë kontekst, pavarësisht progresit të Marokut, diferenca në eksperiencë dhe forcë të përgjithshme skuadre mbetet ende një sfidë e madhe në ndeshje të nivelit të lartë.
Përfundimi i analizës
Sipas La Gazzetta dello Sport, Maroku ka potencial real për të qenë një surprizë e madhe në Botëror, por jo ende favorit për ta fituar atë.
Megjithatë, ekipi mbetet një nga kandidatët më interesantë dhe mund të përgënjeshtrojë çdo parashikim nëse vazhdon progresin e tij.
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