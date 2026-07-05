“Poshtë patronazhistët”! Vijon marshimi i protestuesve në rrugët e Tiranës

Pas fjalimeve të mbajtura para Kryeministrisë, protesta e 36-të ka vijuar me marshim në disa rrugë të Tiranës.
Qytetarët janë nisur nga zona e Kryeministrisë, duke kaluar pranë Bashkisë së Tiranës dhe më pas në drejtim të zonës së 9-katsheve.
Gjatë marshimit, protestuesit kanë thirrur slogane kundër qeverisë dhe strukturave të saj.
Marshimit iu bashkuan edhe disa aktivistë të liruar më herët gjatë ditës nga gjykata.
Protestuesit deklarojnë se tubimet do të vazhdojnë deri në dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
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