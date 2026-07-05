Brazil–Norvegji: “Vikingët” shënojnë herët, por goli anulohet; Brazili humb penallti

Pesë herë kampionët e botës, Brazili, po përballen me Norvegjinë në fazën e 1/8 së finales së Kupës së Botës në New Jersey, në një ndeshje me shumë peshë për kualifikimin në çerekfinale.
Brazilianët e mbyllën Grupin C në vendin e parë me 7 pikë, ndërsa në 1/16-at kaluan me vështirësi Japoninë 2–1, duke shënuar golin vendimtar në kohën shtesë.
Nga ana tjetër, Norvegjia e mbylli Grupin I në vendin e dytë dhe në raundin e kaluar eliminoi Bregun e Fildishtë 2–1, duke regjistruar fitoren e parë në histori në fazat me eliminim direkt të një Botërori.
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