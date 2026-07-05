Spanjë–Portugali, beteja iberike për një vend në çerekfinale

Fati ka vendosur që Spanja dhe Portugalia të përballen mes tyre në 1/8 e finales së Botërorit 2026, në një derbi të zjarrtë iberik mes dy prej skuadrave pretendente për trofeun.
Kjo do të jetë përballja e 42-të mes dy kombëtareve, duke e bërë Portugalinë kundërshtarin më të shpeshtë të Spanjës, përpara Italisë (41 ndeshje) dhe Francës (29 ndeshje).
Bilanci historik favorizon Spanjën me 18 fitore, 16 barazime dhe 7 humbje, por ndeshja e fundit zyrtare mes tyre, finalja e Nations League, u fitua nga Portugalia.
Dueli i portierëve
Sfida vë përballë dy prej portierëve më në formë në botë: Unai Simón dhe Diogo Costa.
Spanja ka mbajtur portën të paprekur gjatë gjithë turneut, me Simón që ka kaluar 500+ minuta pa pësuar gol, duke hyrë në një listë elitare historike të portierëve europianë.
Nga ana tjetër, Diogo Costa ka qenë vendimtar për Portugalinë, me paraqitje të nivelit të lartë dhe një nga raportet më të mira në turne mes pritjeve dhe golave të pritur.
Ronaldo kundër mbrojtjes spanjolle
Një tjetër duel i madh është ai mes Cristiano Ronaldos dhe mbrojtjes së Spanjës, ku spikat Aymeric Laporte.
Ronaldo, që synon një tjetër kapitull historik në karrierën e tij, ka shënuar 4 gola ndaj Spanjës dhe e sheh këtë Botëror si të fundit në nivel kombëtaresh.
Përballë tij qëndron një mbrojtje shumë solide, ku Laporte dhe Cubarsí kanë qenë vendimtarë në stabilitetin defensiv të Spanjës.
Yamal vs Nuno Mendes
Një nga duelet më të pritura është ai në krahun e fushës mes Lamine Yamal dhe Nuno Mendes.
Yamal ka qenë një nga lojtarët më të spikatur të turneut me driblime dhe kreativitet, por përballë tij do të jetë Mendes, i cili e ka neutralizuar më parë në ndeshje të rëndësishme ndërkombëtare.
Dueli i mesfushës: Pedri vs Vitinha
Në qendër të fushës pritet një betejë e nivelit të lartë mes Pedrit dhe Vitinhas.
Pedri ka treguar një kombinim të kontrollit teknik dhe intensitetit në rikuperimin e topit, ndërsa Vitinha mbetet organizatori kryesor i Portugalisë, me volum të lartë pasimesh dhe ndikim në ndërtimin e lojës.
Faktorët X
Ndeshja mund të vendoset edhe nga lojtarët që ndryshojnë ritmin nga stoli ose nga situata të papritura.
Te Spanja spikat Dani Olmo, që ka ndikuar drejtpërdrejt në ritmin ofensiv të ekipit, ndërsa te Portugalia Bernardo Silva mbetet një nga lojtarët më inteligjentë dhe më të rëndësishëm në ndërtimin e aksioneve.
Në thelb, Spanjë–Portugali premton të jetë një përballje e ekuilibruar, ku detajet, momentet individuale dhe nervat do të vendosin fatin e një vendi në çerekfinale.
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