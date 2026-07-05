Qytetarja në protestë: Mora masë disiplinore pasi mora pjesë në tubim, mos kini frikë të ngrini zërin

TIRANË – Një qytetare, gjatë fjalës së mbajtur në protestën e zhvilluar në kryeqytet, deklaroi se është përballur me masa disiplinore në vendin e punës pas pjesëmarrjes në një protestë.
Sipas saj, pas pjesëmarrjes në tubim është thirrur përpara komisionit disiplinor, ku ka marrë një paralajmërim për largim nga puna.
“Në momentin që dola në protestë, më thirrën në komision disiplinor dhe më dhanë paralajmërim për pushim nga puna”, u shpreh ajo.
Gjatë fjalës së saj, qytetarja u bëri thirrje punonjësve të sektorit publik, përfshirë mësuesit, infermierët dhe efektivët e policisë, që të mos kenë frikë të shprehin qëndrimet e tyre.
“Hiqeni frikën, mësues, infermierë, policë. Sot është dita për t’u zgjuar, jo për të fjetur”, deklaroi ajo.
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