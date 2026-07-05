Aksident në Kosmaç të Shkodrës, dy të lënduar

SHKODËR – Një aksident rrugor është regjistruar këtë të diel në fshatin Kosmaç të Shkodrës, ku janë përplasur dy automjete.
Si pasojë e përplasjes, njëri prej mjeteve ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanalin anësor.
Sipas informacioneve paraprake, të dy drejtuesit e automjeteve janë transportuar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore.
Burimet bëjnë me dije se të lënduarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë nisur veprimet procedurale dhe po punojnë për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
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