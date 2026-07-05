Shpërthen sërish vullkani Etna, kufizohen fluturimet në aeroportin e Katanias

SIÇILI – Vullkani Etna, një nga më aktivët në botë, ka shpërthyer sërish këtë të diel, duke nxjerrë një re të madhe hiri vullkanik që ka shkaktuar kufizime të përkohshme në fluturimet e aeroportit të Katanias.
Sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), aktiviteti vullkanik nisi në orët e para të mëngjesit dhe u intensifikua gjatë ditës, duke krijuar një kolonë hiri që u ngrit rreth 1.5 kilometra mbi krater.
Për shkak të përhapjes së resë së hirit, autoritetet aeroportuale vendosën kufizime të përkohshme në hapësirën ajrore, ndërsa meteorologët parashikojnë se ajo do të vazhdojë të lëvizë drejt jugut.
Etna, me një lartësi prej rreth 3,300 metrash, regjistron shpërthime të shpeshta me rrjedha llave dhe emetime hiri, duke mbetur një nga vullkanet më të monitoruar në nivel botëror.
Deri më tani nuk raportohen viktima apo dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa autoritetet italiane vijojnë të monitorojnë nga afër zhvillimin e aktivitetit vullkanik.
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