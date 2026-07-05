Zjarri në Drizë, flasin banorët: Nuk kemi parë kurrë një zjarr të tillë!

FIER – Situata në fshatin Drizë të Fierit vijon të mbetet problematike, ndërsa zjarri i përhapur me shpejtësi, i favorizuar nga erërat e forta, i është afruar zonave të banuara duke shkaktuar panik te banorët.
Sipas dëshmive të banorëve për mediat, momentet e përhapjes së flakëve pranë banesave kanë qenë të frikshme, ndërsa shumë prej tyre janë gjendur të papërgatitur për situatën.
“Si ky zjarr nuk ka rënë asnjëherë më parë. U frikësuam shumë, ishte zjarr i madh”, shprehet një banor i zonës.
Një tjetër banore tregon se flakët i kanë gjetur në shtëpi në momentin e shpërthimit të situatës. “Ishim në shtëpi duke ngrënë bukë kur dolëm dhe pamë zjarrin. Jemi shumë të trembur, po i afrohet banesave dhe s’dimë çfarë të bëjmë”, thotë ajo.
Në terren vijojnë të jenë të angazhuara forcat zjarrfikëse dhe strukturat e Emergjencave Civile, të cilat po punojnë për izolimin e vatrës së zjarrit dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme drejt zonave të banuara.
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