Foto nga momenti i lirimit të protestuesve të arrestuar pas proteste. Priten me duartrokitje nga familjarët

TIRANË – Ka nisur lirimi i protestuesve të arrestuar pas tensioneve të regjistruara në protestën e zhvilluar të enjten në kryeqytet. Të ndaluarit janë nxjerrë nga blloku i sigurisë në rrugën “Mine Peza” dhe janë pritur nga familjarë dhe qytetarë me përqafime e duartrokitje.
Vendimi vjen pas seancës në Gjykatën e Tiranës, e cila shpalli masat e sigurisë për 19 protestuesit e arrestuar gjatë përplasjes me policinë në tubimin e 2 korrikut.
Për dy prej të ndaluarve, Everest Bardh dhe Ervin Gega, gjykata caktoi masën e “arrest shtëpie”, pavarësisht kërkesës së Prokurorisë për “arrest në burg”, me argumentin se dyshohet se kanë kryer akte dhune dhe dëmtim të një automjeti policie.
Ndërkohë, Altin Hila, i cili u bë i njohur gjatë protestës pasi u shfaq me fëmijën e tij të sëmurë, është lënë i lirë. Fillimisht Prokuroria kishte kërkuar “arrest në burg”, ndërsa më pas qëndrimi u zbut në “arrest shtëpie”.
Gjykata vendosi gjithashtu masën “detyrim për paraqitje” për 12 protestues, ndërsa 5 të tjerë u lanë të lirë pa asnjë masë sigurie.
Seanca gjyqësore zgjati mbi pesë orë dhe u ndërpre për një periudhë të shkurtër, pasi një nga protestuesit, Niko Carklaj, shfaqi probleme shëndetësore për shkak të epilepsisë.
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