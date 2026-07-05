Mbi 20 mijë protestues në Erfurt, përplasje të forta mes policisë dhe kundërshtarëve të AfD-së në Gjermani

ERFURT, GJERMANI – Mbi 20 mijë persona kanë marrë pjesë në protesta në qytetin Erfurt, ku janë regjistruar përplasje të forta mes policisë dhe protestuesve që kundërshtonin konferencën kombëtare të partisë së djathtë ekstreme “Alternativa për Gjermaninë” (AfD).
Sipas autoriteteve gjermane, protestuesit u organizuan nga aleanca “Resistance” dhe tentuan të bllokonin rrugët kryesore të qytetit, me qëllim pengimin e delegatëve të AfD-së për të mbërritur në vendin ku po zhvillohej kongresi.
Protestuesit kanë përdorur forma të ndryshme të mosbindjes civile, përfshirë bllokime rrugësh, ulje në asfalt, si dhe pengesa në infrastrukturën e transportit publik. Në disa raste u raportua edhe ngjitja e protestuesve në struktura të larta pranë autostradave, duke shkaktuar ndërprerje të trafikut.
Policia gjermane kishte angazhuar një numër të madh forcash për të garantuar rendin publik dhe zhvillimin e konferencës. Në disa momente situata u tensionua, kur protestuesit iu afruan kordonëve policorë dhe forcat e rendit përdorën mjete shtrënguese për t’i shpërndarë.
Megjithatë, sipas një zëdhënësi të policisë, protesta në përgjithësi është vlerësuar si “kryesisht paqësore”, pavarësisht rreth 100 shkeljeve të raportuara, kryesisht dëmtime prone dhe grafite në hapësira publike.
Pavarësisht përpjekjeve për bllokim, rreth 540 delegatë të AfD-së arritën të hyjnë në sallën e kongresit në orët e para të mëngjesit, duke mundësuar zhvillimin e punimeve sipas planit.
Konferenca e AfD-së zhvillohet në një klimë të tensionuar politike në Gjermani, teksa partia pritet të forcojë pozitat e saj përpara zgjedhjeve rajonale. Rihapja e debatit për drejtimin e saj politik ka rikthyer në qendër të vëmendjes edhe drejtuesit aktualë, Alice Weidel dhe Tino Chrupalla, të cilët pritet të rizgjidhen në krye të partisë.
Ngjarja ka shkaktuar debat të gjerë në opinionin publik gjerman, edhe për shkak të simbolikës së kohës dhe vendit ku u zhvillua kongresi, të cilat janë lidhur nga kritikët me periudha historike të ndjeshme. AfD i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si interpretime politike të qëllimshme.
Ndërkohë, në protestë morën pjesë edhe figura politike gjermane, të cilat u bashkuan me marshimet kundër ekstremizmit të djathtë, ndërsa organizatorët deklaruan se qëllimi i tyre ishte të dërgonin një mesazh kundër rritjes së ndikimit të së djathtës ekstreme në vend.
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