I riu pëson arrest kardiak në det

VLORË – Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e kësaj të diele pranë Plazhit të Vjetër në Vlorë, ku një 19-vjeçar ka rrezikuar jetën pasi ka pësuar arrest kardiak teksa ndodhej në det.
Falë ndërhyrjes së shpejtë të stafit mjekësor të pranishëm në zonë, është bërë e mundur rikthimi i shenjave të jetës së të riut në vendngjarje, duke shmangur një tragjedi.
19-vjeçari është transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po merr trajtim të specializuar mjekësor dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet mjekësore vijojnë monitorimin e gjendjes së tij shëndetësore.
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