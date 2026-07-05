Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I riu pëson arrest kardiak në det
Transmetuar më 05-07-2026, 15:31

VLORË – Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e kësaj të diele pranë Plazhit të Vjetër në Vlorë, ku një 19-vjeçar ka rrezikuar jetën pasi ka pësuar arrest kardiak teksa ndodhej në det.

Falë ndërhyrjes së shpejtë të stafit mjekësor të pranishëm në zonë, është bërë e mundur rikthimi i shenjave të jetës së të riut në vendngjarje, duke shmangur një tragjedi.

19-vjeçari është transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po merr trajtim të specializuar mjekësor dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet mjekësore vijojnë monitorimin e gjendjes së tij shëndetësore.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...