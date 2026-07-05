Aksident në Divjakë, disa të lënduar

DIVJAKË- Një aksident rrugor është regjistruar këtë të diel në aksin Divjakë–Tre Urat, në fshatin Gërmenj, ku dy automjete, një Toyota dhe një Audi, janë përplasur kokë më kokë.
Si pasojë e përplasjes, disa persona kanë mbetur të lënduar, dy prej të cilëve u transportuan me ambulancë drejt Qendrës Shëndetësore të Divjakës për ndihmë mjekësore, ndërsa sipas të dhënave paraprake nuk kanë pësuar dëmtime serioze.
Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë Rrugore, të cilat po hetojnë shkaqet e aksidentit dhe po menaxhojnë qarkullimin, i cili është rënduar për shkak të fluksit të pushuesve drejt plazhit të Divjakës. Dyshohet se aksidenti ka ndodhur si pasojë e manovrave të gabuara të drejtuesve të mjeteve
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