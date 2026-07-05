Zjarr në Drizë të Fierit, flakët përhapen drejt Peshtanit. Pritet ndërhyrja nga ajri

FIER – Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka përfshirë mesditën e së dielës një sipërfaqe me ullishte në fshatin Drizë, në Bashkinë Fier, duke rrezikuar përhapjen drejt zonave përreth.
Të favorizuara nga era e fortë, flakët janë përhapur në drejtim të fshatit Peshtan, si edhe pranë depove të ujësjellësit që furnizojnë me ujë të pijshëm qytetin e Fierit, duke rritur shqetësimin për situatën në terren.
Në operacionin për shuarjen e zjarrit janë angazhuar forcat zjarrfikëse, të ndihmuara edhe nga banorët e zonës, të cilët po ndërhyjnë me mjete rrethanore për të frenuar avancimin e flakëve. Autoritetet bëjnë me dije se pritet edhe ndërhyrja nga ajri për vënien nën kontroll të zjarrit.
Sipas dyshimeve paraprake, zjarri mund të jetë shkaktuar qëllimisht, megjithatë deri në këto momente nuk ka një konfirmim zyrtar nga Policia. Hetimet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes vijojnë.:::
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