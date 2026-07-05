Gjykata shqyrton masat e sigurisë për 21 të arrestuarit pas protestës. Prokuroria kërkon burg për tre prej tyre

TIRANË – Gjykata e Tiranës po shqyrton masat e sigurisë për 21 personat e arrestuar gjatë përplasjeve të regjistruara në protestën e fundit të zhvilluar para Parlamentit.
Prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë "arrest në burg" për tre prej të ndaluarve, të cilët dyshohen se kanë goditur një automjet të Policisë së Shtetit. Për 18 të arrestuarit e tjerë, organi i akuzës ka kërkuar caktimin e masës "detyrim për paraqitje".
Seanca gjyqësore vijon ende, ndërsa pritet vendimi i Gjykatës së Tiranës lidhur me masën e sigurisë që do të vendoset për secilin nga të arrestuarit.
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