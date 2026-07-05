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Shpërthejnë bombulat e gazit, përfshihet nga flakët një banesë në Maliq
Transmetuar më 05-07-2026, 14:27

KORÇË – Një banesë në fshatin Rrëmbec, në Bashkinë Maliq, është përfshirë nga flakët paraditen e së dielës, pas shpërthimit të dy bombolave të gazit që përdoreshin për gatim.

Sipas informacioneve paraprake, shpërthimi i bombolave dyshohet të ketë shkaktuar zjarrin, i cili u përhap me shpejtësi në banesë. Fatmirësisht, familjarët që ndodheshin brenda arritën të largoheshin në kohë, duke shmangur çdo pasojë në njerëz.

Në vendngjarje ndërhynë menjëherë forcat e shërbimit zjarrfikës të Bashkisë Maliq, të cilat bënë të mundur shuarjen e flakëve dhe parandalimin e përhapjes së zjarrit drejt banesave përreth.

Ndërkohë, grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë kanë nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e shkakut të saktë të zjarrit.

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