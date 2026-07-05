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Sulmohet me sopatë një person në Korçë
Transmetuar më 05-07-2026, 14:26

KORÇË – Një konflikt mes dy personave në Korçë ka përfunduar me plagosjen e njërit prej tyre pasditen e së shtunës, pas përdorimit të një mjeti prerës.

Sipas informacioneve paraprake, përplasja kishte nisur një natë më parë me një debat verbal mes dy personave. Konflikti vijoi edhe gjatë ditës së sotme, kur njëri prej tyre dyshohet se e ka goditur kundërshtarin me sëpatë.

I plagosuri u transportua menjëherë në spital, ku mjekët konstatuan dëmtime në shpatull. Burime spitalore bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë, autori i dyshuar është shoqëruar në Komisariatin e Policisë, ku po kryhen veprimet procedurale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të ngjarjes.

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