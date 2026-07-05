Banka e Shqipërisë rrit blerjet e euros, por kursi i këmbimit vijon të bjerë

Tiranë, 5 korrik 2026 – Banka e Shqipërisë po ndërhyn me intensitet të lartë në tregun valutor për të frenuar zhvlerësimin e euros ndaj lekut, duke blerë monedhën europiane me ritmin më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Megjithatë, pavarësisht këtyre ndërhyrjeve, euro vijon të humbasë terren përballë monedhës shqiptare.
Sipas burimeve nga tregu, volumi i blerjeve të euros gjatë vitit 2026 pritet të tejkalojë edhe rekordin e vitit të kaluar. Banka e Shqipërisë ka planifikuar të blejë nga 330 deri në 450 milionë euro për rritjen e rezervës valutore, ndërsa ndërhyrjet jashtë planit pritet të jenë edhe më të larta, në varësi të zhvillimeve në treg.
Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë vitit 2025 Banka e Shqipërisë bleu gjithsej 1.029 miliardë euro. Nga kjo shumë, 299 milionë euro u siguruan përmes ankandeve të planifikuara për rritjen e rezervës valutore, ndërsa 729.1 milionë euro u blenë në ankande të jashtëzakonshme me synimin për të reduktuar ofertën e euros në treg dhe për të zbutur forcimin e lekut.
Megjithatë, kursi i këmbimit ka vijuar të lëvizë në favor të lekut. Euro ka rënë nga një mesatare prej 97.7 lekësh në korrik të vitit të kaluar në 94.7 lekë gjatë qershorit 2026, ndërsa aktualisht tregtohet pranë nivelit të 94 lekëve.
Tradicionalisht, Banka e Shqipërisë intensifikon ndërhyrjet në muajt e verës, kur hyrjet e valutës në ekonomi rriten si pasojë e sezonit turistik dhe remitancave. Gjatë periudhës qershor–gusht të vitit të kaluar, banka bleu mbi 500 milionë euro, ndërsa këtë vit pritet që ndërhyrjet të jenë edhe më të mëdha.
Ndërhyrjet sistematike në tregun valutor kanë nisur prej më shumë se dy vitesh, me objektivin për të frenuar forcimin e vazhdueshëm të lekut. Përpara vitit 2018, Banka e Shqipërisë nuk kishte ndërhyrë në tregun valutor, ndërsa ndërhyrja e parë u regjistrua pikërisht atë vit, me blerjen e 180 milionë eurove. Pas një ndërprerjeje pesëvjeçare, ndërhyrjet rifilluan në vitin 2024 me 650 milionë euro të blera dhe u zgjeruan më tej në vitin 2025.
Megjithatë, kjo strategji nuk mbështetet nga të gjitha institucionet ndërkombëtare. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rekomanduar që Banka e Shqipërisë të kufizojë ndërhyrjet dhe të lejojë kursin e këmbimit të përcaktohet nga forcat e tregut. Sipas FMN-së, mbajtja artificiale e kursit mund të krijojë rreziqe për ekonominë dhe të ndikojë negativisht në bilancin e bankës qendrore, për shkak të zgjerimit të rezervave valutore.
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