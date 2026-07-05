Zjarr në ullishte në Drizë të Fierit, ndërhyrje për shuarjen e flakëve

Një sipërfaqe me ullishte është përfshirë nga flakët mesditën e sotme në fshatin Drizë, në bashkinë Fier.
Pas njoftimit të banorëve, në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet zjarrfikëse, të cilat po punojnë për shuarjen e zjarrit. Flakët janë përhapur më shpejt për shkak të erës që favorizon intensitetin e tyre.
Në operacion janë përfshirë edhe banorë të zonës, të cilët po ndihmojnë zjarrfikësit me mjete rrethanore për të vënë nën kontroll vatrën e zjarrit.
Sipas informacioneve paraprake, zjarri ndodhet larg zonës së banuar, megjithatë terreni i vështirë dhe mungesa e rrugëve nëpër parcela po e vështirësojnë ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikëse.
Autoritetet vijojnë punën për izolimin dhe shuarjen e plotë të flakëve.
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