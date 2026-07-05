Ambulanca në Gjykatë, i arrestuari i protestës shfaq probleme shëndetësore

Një prej personave të arrestuar gjatë protestës së 2 korrikut në Tiranë ka shfaqur probleme shëndetësore gjatë qëndrimit në ambientet e Gjykatës.
Sipas informacioneve, i arrestuari, Niko Qarkaj, ka pasur nevojë për ndërhyrjen e menjëhershme të shërbimit të urgjencës, i cili është futur në ambientet e gjykatës për t’i ofruar ndihmën mjekësore.
Mësohet se Qarkaj vuan nga epilepsia. Më herët, përfaqësues të mbrojtjes ligjore dhe aktivistë kanë pretenduar se ai është dhunuar gjatë arrestimit dhe gjatë mbajtjes në qeli, akuza të cilat nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet.
Ngjarja po ndiqet nga organet përkatëse, ndërsa priten sqarime të mëtejshme mbi gjendjen shëndetësore të të arrestuarit dhe rrethanat e incidentit.
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