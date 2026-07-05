Protestat, Rama: Kur shkon pas Berihait, në fund të del përpara muri

Kryeministri Edi Rama në daljen e sotme publike foli edhe për protestën duke vlerësuar se media nuk po i kushton rëndësi lajmeve pozitive që vijnë nga qeveria, duke përmendur shtim të ndihmës për kategori në nevojë, por po i mëshon protestave të përditshme.
Rama tha se pavarësisht kësaj, po mban shënime nga kërkesat që parashtrohen:
"…dihet se me çfarë po merret i gjithë sistemi i komunikimit dhe informacionit në Shqipëri. Ndërkohë që, nga ana tjetër, unë jam shumë i vëmendshëm dhe një ekip i tërë po dëgjon me shumë vëmendje gjithçka që duhet dëgjuar nga protesta e bulevardit".
Në vijim kreu socialist çmoi se protesta ka dy shtresa: "ujin e rrjedhshëm" të të gjithë atyre që dolën sinqerisht dhe që janë sinqerisht të shqetësuar apo që kanë halle reale dhe "koren e zezë".
Duke u ndalur tek ajo që Rama e quan "kore e zezë", ai tha se ajo i përket "të gjithë dështakë-zemërakëve të ardhur nga të gjitha rrugët e jetës, që kanë krijuar një situatë konvulsive ku janë shfaqur edhe elementët e pashmangshëm të dhunës në këto raste".
Këtu ai tha se "kur shkon pas Berihait, në fund të del përpara muri". /noa.al
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