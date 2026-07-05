Tronditet Botërori: Tetë lojtarë të Tunizisë rezultojnë pozitivë në testet antidoping

Një zhvillim i papritur ka tronditur Kupën e Botës 2026, ku tetë futbollistë të përfaqësueses së Tunizisë kanë rezultuar pozitivë për substancën klenbuterol në testet antidoping të kryera para ndeshjes së fundit të fazës së grupeve ndaj Holandës.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, përfshirë Daily Mail dhe The Times, Agjencia Botërore Antidoping (WADA) dhe autoritetet përkatëse po e trajtojnë rastin si një ndotje të mundshme të pavullnetshme, e lidhur me konsumimin e mishit të kontaminuar gjatë qëndrimit të ekipit në Meksikë.
Burime pranë hetimit theksojnë se gjurmët e substancës së zbuluar janë nën pragun kritik, çka sugjeron ekspozim aksidental dhe jo përdorim të qëllimshëm. Për këtë arsye, lojtarët e përfshirë nuk pritet të përballen me sanksione apo pezullime.
Rasti ka rikthyer në vëmendje problematikat e mëparshme të lidhura me klenbuterolin në ushqim, ndërsa ekspertët kujtojnë një precedent të ngjashëm në kompeticionet e mëparshme ndërkombëtare.
Autoritetet dhe organizatorët e turneut po vijojnë monitorimin e situatës për të shmangur incidente të ngjashme gjatë fazave të mbetura të kompeticionit.
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