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Përplasja e dy makinave në jug shkakton plagosjen e 4 personave
Transmetuar më 05-07-2026, 10:36

Aksident në aksin Tepelenë-Krahës, përplasen dy automjete dhe plagosen 4 persona

Katër persona kanë mbetur të plagosur mëngjesin e sotëm si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur në aksin Tepelenë-Krahës, në vendin e quajtur “Mogila”.

Sipas informacionit paraprak të policisë, aksidenti është regjistruar rreth orës 06:30. Automjeti që drejtohej nga shtetasi K. Ç., 67 vjeç, banues në Elbasan, është përplasur me një automjet taksi, i cili drejtohej nga shtetasi K. R., 28 vjeç, banues në Tiranë.

Si pasojë e përplasjes ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i taksisë, shtetasi K. R., si dhe tre pasagjerë që ndodheshin në automjet.

Të plagosurit janë transportuar drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës, ku po marrin ndihmë mjekësore dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e nevojshme për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.

Foto: Jugulajm.net

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