Horoskopi i Brankos për të dielën, 5 korrik: të gjitha shenjat

“Yjet e Brankos”, parashikimet e astrologut më të dëgjuar dhe më të dashur për publikun italian. Ja horoskopi për të gjitha shenjat e Zodiakut për ditën e diel, 5 korrik 2026, zbardhur nga transmetimi radiofonik në RDS, nga noa.al.
Dashi
Jeni shenjë zjarri dhe, për më tepër, drejtoheni nga Marsi, planeti prej të cilit keni marrë shumë cilësi. Megjithatë, prej tij vjen edhe prirja për të përdorur tone sfiduese në komunikim. Mos harroni se agresiviteti i tepruar marsian shpesh është shenjë pasigurie.
Mërkuri i bën fjalët tuaja më të zjarrta, ndaj kërkohet kujdes si në lëvizjet fizike, ashtu edhe në ato financiare. Sot duhet të ruani qetësinë. Venusi zgjon pasionet e fjetura dhe ju bën të ndiheni më të rinj. Fiton gruaja e shenjës së Dashit.
Demi
Papritur, por jo krejt e papritur, vjen një valë romantike nga deti i Peshqve, ku Hëna vazhdon të kalojë dhe bëhet aleate e dashurisë suaj. Sot nuk do ta ndieni shumë kundërshtimin e Venusit, megjithëse ajo ndodhet ende në Luan.
Këtë herë Venusi nuk ndikon vetëm te familja dhe marrëdhëniet me njerëzit e afërt, por mund të zgjojë edhe ndonjë pasiguri në dashuri. Për fat të mirë, ajo zgjon edhe zemrën tuaj të mirë. Do t’u jepni të tjerëve diçka nga vetja, thjesht për kënaqësinë e të dhënit. Mërkuri do t’ju shpërblejë.
Binjakët
Kjo ditë ndikohet nga një efekt jo i favorshëm i përplasjes mes Marsit dhe Hënës. Një sjellje e nxituar, nëse nuk mbahet nën kontroll, mund të sjellë probleme ose incidente. Edhe në familje rrezikoni të veproni në mënyrë instinktive, pa menduar gjatë.
Nëse arrini të qëndroni të qetë, në dashuri mund të përjetoni momente romantike, falë Neptunit që ndodhet në sektorin e takimeve dhe udhëtimeve. “Valsi i fundit me ty, Venus, e rigjeta dashurinë.” Jeni shenjë e dyfishtë, ndaj nuk mundeni dhe nuk duhet të qëndroni vetëm për një kohë të gjatë.
Gaforrja
Mërkuri bashkohet me Diellin në shenjën tuaj dhe krijon një aspekt pozitiv me Hënën në Peshq. Ky ndikim mbron udhëtimet drejt detit, takimet romantike dhe historitë e bukura.
Duke qenë se Mërkuri është një mikpritës i shkëlqyer, ai sjell njohje të reja që mund të bëhen të dobishme për karrierën, biznesin, por edhe për çështjet e zakonshme familjare. Është e diel, por ju keni mundësi të fitoni. Pasuria është më e mirë se varfëria, të paktën për arsye financiare. Po dashuria, ku është?
Luani
Venusi është gati të largohet nga shenja juaj, por para se të ikë, ju tregon anën e saj më të mirë. Nën dritën e saj të dashurisë, gjithçka bëhet më e këndshme, më e mundur dhe më e realizueshme.
Garat në dashuri zakonisht fitohen në barazi, zero me zero, por në këtë kampionatin tuaj personal të lojërave të pasionit, jeni padyshim ndër më të favorizuarit. Marsi së bashku me Jupiterin, Saturni me Neptunin dhe kjo Hënë që bëhet gjithnjë e më intriguese ndërsa afrohet drejt Dashit, krijojnë një atmosferë të veçantë. Natë rozë.
Virgjëresha
Relaksohuni me miqtë. Emocionet e shumta nuk ju bëjnë mirë, sidomos kur Hëna dhe Marsi janë në përplasje nga larg. Çfarë thotë analisti juaj? Ne themi se trazimet janë normale kur rezultatet nuk arrihen në kohën që keni parashikuar.
Do të keni kohë, shumë kohë, për të fituar. Edhe bashkëshorti apo partneri është i pranishëm diku në qiellin tuaj, sigurisht, por ka situata që do të ishte më mirë t’i përballonit vetë. Me ndihmën bujare të miqve, gjithçka bëhet më e lehtë. Argëtohuni.
Peshorja
Venusi dhe Hëna nuk janë të dukshme gjatë ditës, por diku në botë tani është natë dhe të dashuruarit shkëmbejnë puthje e premtime. Edhe ju, kudo që ndodheni, mund t’ia kushtoni këtë të diel ndjenjave më të dashura dhe më të thella.
Hëna jemi ne të gjithë, me gjithë ngarkesën e dashurisë që mbajmë në zemër. Dashuri për gratë e jetës sonë: nënën, vajzën, bashkëshorten, motrën, shoqen. Por pa harruar dhe pa nënvlerësuar edhe një figurë fisnike mashkullore.
Akrepi
Kjo ditë mund të quhet me fat. Hëna në Peshq kalon në sektorin e dashurisë dhe fatit, e ndriçuar nga Dielli në Gaforren e largët, së bashku me Mërkurin, planet mik i udhëtimeve dhe ndërmjetës në miqësi.
Duke qenë se është i lidhur drejtpërdrejt me Jupiterin, Mërkuri shpesh luan rolin e postierit të dashurisë. Sido që të shkojnë gjërat, e vërteta është se larg gjithçka bëhet më e këndshme. Ndodhin takime që ju bëjnë të harroni figurat e lodhshme dhe të pakëndshme të ambientit tuaj të punës.
Shigjetari
Jeni në rrugën e duhur, thotë Jupiteri udhëtar në zjarrin e Luanit. Do të arrini objektivin që dëshironi, por kur Marsi dhe Hëna krijojnë së bashku një kundërshti të rëndë, duhet të ndaleni pak.
Edhe ne ju këshillojmë këtë: shtyjini për nesër gjërat e rëndësishme, sepse Hëna do të jetë në Dash dhe do të ketë një tjetër forcë, ndërsa ju një tjetër fat. Po mendojmë kryesisht për çështjet materiale, sepse në dashuri jeni mjaft mirë. Venusi në Luan është shumë tërheqës dhe favorizues.
Bricjapi
Dashuria duhet të jetë dënimi juaj i ëmbël dhe obsesioni juaj i mrekullueshëm këtë të diel, me Hënën në Peshq kaq pranë zemrës, shpresave dhe ëndrrave tuaja. Nëse jeni prej kohësh në një lidhje, ky mund të jetë viti juaj i martesës.
Saturni, sado i rreptë që mund të jetë, nuk e përjashton dashurinë dhe lidhjet e reja. Mos harroni se në fushën e dashurisë kalon edhe Neptuni romantik. Nuk keni justifikime: fluturoni drejt Las Vegasit.
Ujori
Dukeni si udhëtarë të humbur në pyllin e ndjenjave dhe pasioneve. Kështu mund të ndiheni nën ndikimin e Venusit kundërshtar dhe Marsit, pozitiv e pasional, në Binjakët e dyfishtë. Në disa raste, një dashuri e vetme nuk i mjafton kësaj energjie.
Ajo që ka rëndësi të dini është se kjo vendosje sjell momente shumë intensive në planin sentimental. Ndoshta këto histori dashurie nuk do të kenë një vazhdim të gjatë, por të paktën ju dhurojnë një të diel të këndshme dhe ju përgatisin për një angazhim të rëndësishëm profesional ditën e nesërme.
Peshqit
Për një ditë feste, kjo e diel është mjaft e trazuar në planin astrologjik. Para së gjithash, nuk duhet të kërkoni shumë nga trupi juaj, sepse Marsi përplaset me Hënën në shenjën tuaj deri në mbrëmje.
Këshillohet të mos udhëtoni gjatë ditës. Për më tepër të afërmit, ashtu si edhe personi më i afërt me ju, nuk do ta kuptojnë kurrë lodhjen tuaj, stresin që keni kaluar dhe që ende nuk ka përfunduar plotësisht. Lërini të flasin. Neptuni e shtyn anijen drejt portit të fatit të mirë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
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