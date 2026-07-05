Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 5 korrik 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë parashikojnë yjet: parashikimet astrologjike për sot, e diel 5 korrik 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Kjo është një e diel e veçantë, sepse horoskopi është pozitiv dhe do të bëhet edhe më i favorshëm nesër dhe pasnesër, kur Hëna do të hyjë më në fund në shenjën tuaj. Me këtë qiell astrologjik është shumë e vështirë të heqësh dorë nga diçka. Madje, kur dëshiron të arrish një rezultat ose të çosh përpara një projekt, mund të bëhesh edhe më këmbëngulës se zakonisht.
Prandaj, vepro. Takimet, kontaktet dhe mbështetjet janë të favorizuara. Jupiteri dhe Saturni në aspekt pozitiv të mbrojnë nga ata që përpiqen të pengojnë planet e tua, duke bërë që përpjekjet e tyre të mos kenë efekt.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Kjo ditë hap rrugën për një periudhë edhe më interesante. Ajo që po ndërton nis të marrë formë më të qëndrueshme dhe bëhet më e lehtë t’u përkushtohesh objektivave që i konsideron vërtet të rëndësishëm. Vendosmëria të shoqëron në çdo zgjedhje dhe të ndihmon të përballosh më natyrshëm situatat që kërkojnë përpjekje.
Edhe takimet kanë një vlerë të veçantë, sepse nga një bisedë apo kontakt mund të lindë diçka e dobishme për të ardhmen. Ditët në vijim do ta forcojnë këtë prirje dhe do të krijojnë një klimë të favorshme për të konsoliduar projektet që tashmë kanë nisur.
Demi
Po kalon një rikuperim të dukshëm fizik dhe emocional. Këtë e kam theksuar edhe disa ditë më parë: Marsi ka qenë në shenjën tënde dhe gjatë muajit qershor ka ndikuar jo pak edhe në gjendjen fizike. Tani, megjithatë, je çliruar nga ky ndikim dhe së shpejti do të vijë edhe një Venus shumë i favorshëm.
U kërkohet pak durim çifteve që duhen, por që kohët e fundit kanë kaluar një krizë të vogël. Ndonjëherë debatet lindin për çështje ekonomike ose për blerje të bëra me nxitim. Është më mirë të ruash kujdes gjatë këtij fundjave, edhe pse Hëna të ofron mbrojtje.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Tensionet e mbledhura gjatë javëve të kaluara po fillojnë të zbuten dhe kjo të lejon ta përjetosh ditën me më shumë qetësi. Edhe në marrëdhëniet sentimentale rikthehet një klimë më e butë, e dobishme për të lënë pas debatet e lindura nga arsye praktike ose ekonomike.
Rikuperimi prek si trupin, ashtu edhe humorin. Periudha që po afron premton kënaqësi gjithnjë e më të dukshme. Kalimi i kohës me njerëzit që do do ta bëjë fundjavën më të bukur dhe më të lehtë.
Binjakët
Që prej ditës së djeshme ndodhet një gjendje disi e veçantë, ndoshta si pasojë e një tensioni të krijuar në fund të qershorit. Është e vërtetë që Binjakët kanë një qiell të rëndësishëm, me Jupiterin në aspekt të favorshëm, por është po aq e mundur që të kenë pasur edhe shqetësime personale ose fizike.
Kjo fundjavë këshillon të mos e teprosh me lodhjen dhe të mos biesh në pesimizëm. Zakonisht pesimizmi nuk të karakterizon, por kur shfaqet, duhet përballuar me vendosmëri. Rrethoje veten me njerëz të këndshëm, që dinë të të dhurojnë një buzëqeshje. Ke nevojë të rikuperosh energji fizike dhe psikologjike.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Je në një fazë rikuperimi, por pamja e përgjithshme mbetet pozitive. Dëshira për të gjetur sërish qetësi kalon edhe përmes shoqërisë së njerëzve të duhur, atyre që i lehtësojnë shqetësimet dhe rikthejnë humorin e mirë.
Shmangia e ritmeve të tepërta do ta ndihmojë edhe trupin të rifitojë ekuilibrin. Yjet të mbështesin dhe të shoqërojnë drejt një kthimi gradual në një gjendje më të favorshme, si në aktivitetet e përditshme, ashtu edhe në raportet personale.
Gaforrja
Shpresoj që që dje të kesh marrë një konfirmim. Kjo e diel lind me Hënën në aspekt të favorshëm. Për më tepër, Venusi do të rikthehet në pozicion pozitiv nga java e ardhshme. Me Jupiterin që ka qenë në shenjën tënde deri muajin e kaluar, uroj që një telefonatë apo lajm i rëndësishëm të ketë ardhur tashmë.
Është e qartë se këta planetë japin më të mirën kur terreni është përgatitur më parë. Mendoj për ata që kishin bërë një propozim, ose për ata që ishin lodhur nga një ambient ku nuk dëshironin më të qëndronin. Shumë persona kanë ndryshuar drejtim dhe transformimet e pjesës së dytë të vitit vazhdojnë të jenë të mbështetura. Sot dashuria meriton vendin e parë.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Konfirmimet që ke pritur do të fillojnë të vijnë dhe do të të ndihmojnë të shohësh përpara me më shumë qetësi. Ndryshimet e nisura gjatë javëve të fundit po të drejtojnë drejt një rruge tjetër dhe po hapin perspektiva të reja, si në punë, ashtu edhe në jetën private.
Kjo e diel i jep vlerë marrëdhënieve afektive dhe e bën më të lehtë ndarjen e emocioneve me njerëzit e dashur. Risitë që po afrojnë gjejnë një terren të favorshëm dhe të ndihmojnë ta përballosh të ardhmen me besim.
Luani
Me Venusin që do të qëndrojë në shenjën tënde edhe për disa ditë, do të ishte mëkat të mos i jepeshe marrëdhënieve dhe një dashurie të përjetuar plotësisht. Në planin sentimental nuk hapesh lehtë, ndaj nëse ke pranë një person prej vitesh, kjo do të thotë se ai ose ajo gëzon besimin tënd të plotë.
Kjo verë mund t’u sjellë çifteve të konsoliduara idenë e një martese, bashkëjetese ose një projekti të rëndësishëm. Nëse ka pasur një ndarje, është më e lehtë të ecësh përpara dhe të bësh takime të veçanta.
Për ata që punojnë për vete, pas shumë vitesh në të njëjtin rol, lind nevoja për të ndryshuar grup, ambient ose mënyrë veprimi. Kjo zgjedhje do të jetë vendimtare. Më të rinjtë, nga ana tjetër, mund të marrin një detyrë me përgjegjësi të madhe. Ky është një horoskop në rritje.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Dashuria rikthehet në qendër të vëmendjes dhe i bën këto ditë interesante për ata që duan t’i japin më shumë vlerë një lidhjeje. Besimi mbetet element thelbësor për të jetuar një raport të qëndrueshëm dhe, kur zgjedh një person, e bën këtë me bindje të madhe.
Edhe puna ofron perspektiva stimuluese. Ka nga ata që ndryshojnë ambient, nga ata që marrin përgjegjësi të reja dhe nga ata që më në fund shohin të vlerësohet përkushtimi i tyre. Mundësitë nuk mungojnë dhe të lejojnë ta shohësh të ardhmen me entuziazëm.
Virgjëresha
Ashtu si dje, edhe sot nuk mund të them se yjet po të vënë drejtpërdrejt në provë, por ka gjasa të kesh disa mendime të dyta. Është e vërtetë që çlirimi nga një peshë sjell lehtësim, por ti e ke të vështirë të rrish pa angazhime dhe pa projekte.
Mund të kalosh disa ditë i kënaqur, por nëse nuk ke diçka ku të përqendrohesh ose një objektiv për të ndërtuar, fillojnë të shfaqen shqetësime të vogla. Sot këto ndjesi theksohen edhe nga Marsi dhe Hëna në aspekt jo të favorshëm. Kujdesu pak më shumë për formën fizike dhe shmang lodhjen e tepërt. Shpërqendrohu pak dhe mos e ngarko veten.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Arritja e një objektivi zgjon menjëherë tek ti dëshirën për të vendosur një tjetër, dhe kjo është një karakteristikë e jotja e natyrshme. Të qëndrosh në pritje ose pa një plan të qartë të lë një ndjesi boshllëku, që ushqen mendime dhe dyshime.
Kjo ditë të këshillon të ngadalësosh ritmin dhe t’i kushtosh më shumë vëmendje mirëqenies fizike. Tensionet do të kalojnë dhe do të rikthehet ajo qetësi që të lejon të organizosh çdo gjë me saktësi. Pak pushim do ta bëjë më të lehtë përballimin e angazhimeve të ditëve në vijim.
Peshorja
Nuk përjashtohet mundësia që këto ditë të kesh në mendje një ide të madhe. Për më tepër, me këtë horoskop ke mundësi të ecësh përpara në mënyrën më të mirë. Ata që janë sipërmarrës, por edhe ata që drejtojnë një aktivitet të vogël privat, kërkojnë më shumë siguri në aspektin ekonomik.
Ndoshta, për të realizuar atë që ke planifikuar, duhen më shumë burime. Siguria financiare është tema kryesore e muajit korrik, edhe për ata që punojnë si të punësuar. Shpenzimet janë të shumta dhe kohët e fundit mund të ketë pasur edhe ndonjë konflikt apo tension.
Me Jupiterin që së fundmi është rikthyer në aspekt të favorshëm, çështjet ligjore mund të zgjidhen më lehtë në favorin tënd. Pjesa e dytë e vitit i mbron iniciativat e tua, edhe pse nuk përjashtohet që shumë persona të kenë kaluar vështirësi gjatë javëve të fundit.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Idetë janë të shumta dhe meritojnë të zhvillohen me kujdes. Siguria më e madhe ekonomike është objektivi kryesor i kësaj periudhe dhe çdo zgjedhje po shkon pikërisht në këtë drejtim.
Çështjet burokratike ose ligjore nisin të japin sinjale më inkurajuese, ndërsa projektet profesionale bëhen më konkrete. Edhe pse shpenzimet kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, pamja e përgjithshme ofron perspektiva të mira dhe të lejon të ndërtosh baza më të forta për muajt që vijnë.
Akrepi
Kjo ditë duhet jetuar pranë ndjenjave. Nuk them se duhet ta kalosh në relaks të plotë, sepse të qëndrosh krejtësisht pa vepruar nuk është pjesë e karakterit tënd, por të paktën duhet t’i japësh më shumë hapësirë dashurisë.
Hëna në aspekt shumë të mirë, së bashku me Merkurin dhe Diellin në pozicion të favorshëm, të ndihmon të qëndrosh pranë personit që të pëlqen dhe t’u japësh vend njerëzve që e meritojnë praninë tënde.
Në dashuri nuk duket se ka pasur tensione të pakapërcyeshme, megjithatë Venusi ka vënë në pikëpyetje disa marrëdhënie. Ka pasur ditë kur ti ose partneri mund të keni humbur durimin. Tani është momenti për pajtim.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Klima e ditës favorizon ndjenjat dhe e bën më të lehtë rikthimin e harmonisë në marrëdhëniet që kanë vërtet rëndësi. Keqkuptimet e ditëve të kaluara lënë vend për një dialog më të qetë dhe për më shumë gatishmëri nga të dyja palët.
Edhe ata që kanë kaluar tensione kanë mundësi ta rikuperojnë raportin, pa i zvarritur më konfliktet e vjetra. Kalimi i kohës me njerëzit e dashur sjell qetësi dhe të ndihmon ta jetosh këtë të diel me një gjendje shpirtërore më pozitive.
Shigjetari
Me këto yje, mund të nisësh të mendosh për projektet e mëdha të pjesës së dytë të vitit, të mbështetura nga Jupiteri dhe Saturni. Nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për një ide tënden apo për një propozim të ri dhe inovativ. Shigjetari shpesh arrin aty ku të tjerët ndalen.
Kjo e diel është pak më e zbehtë vetëm nga ana fizike. Ndoshta je lodhur për shkak të një udhëtimi ose angazhimet e ditëve të fundit kanë lënë gjurmë. Që prej ditës së djeshme dukesh pak nën presion, por nuk ka asgjë aq të rëndësishme sa të frenojë dëshirën tënde për të jetuar eksperienca të bukura dhe përfshirëse.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Mendimet janë tashmë të drejtuara nga muajt e ardhshëm dhe idetë po marrin formë gjithnjë e më konkrete. Ke përpara një periudhë të favorshme për të zhvilluar projekte ambicioze dhe për t’i dhënë hapësirë dëshirës tënde natyrale për të eksploruar rrugë të reja.
E vetmja gjë që nuk duhet neglizhuar është rikuperimi i energjive fizike, sepse angazhimet e fundit kanë kërkuar shumë prej teje. Mos e humb entuziazmin, sepse do të të duhet për të çuar përpara iniciativa të reja.
Bricjapi
Me Hënën në aspekt të favorshëm, sot ke një aftësi të mirë veprimi. Do të ishte mirë t’i jepje përparësi dashurisë, edhe sepse nga java e ardhshme Venusi do të sjellë më shumë harmoni dhe mundësi të reja, edhe për ata që janë në kërkim të një ndjenje të rëndësishme.
Çfarë duhet të shmangësh sot? Të mendosh vazhdimisht për punën dhe paratë, sepse dihet që në këtë drejtim ka pasur disa probleme. Planifikimi i shpenzimeve ka qenë më i ndërlikuar gjatë katër javëve të fundit, sidomos nëse drejton një aktivitet për të cilin je përgjegjës, ose thjesht nëse dëshiron të organizosh një udhëtim apo pushime. Kujdes i vogël kërkohet edhe në familje.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Dita favorizon marrëdhëniet afektive dhe të lejon t’u kushtosh më shumë kohë njerëzve të dashur. Çështjet ekonomike vazhdojnë të kërkojnë vëmendje, por nuk duhet të zënë çdo mendim.
Javët e ardhshme sjellin një klimë më të favorshme edhe në raportet sentimentale, me mundësi të reja për ata që duan të jetojnë një histori dashurie ose të forcojnë një lidhje ekzistuese. Ndërkohë, kjo e diel të jep rastin të ulësh ritmin dhe të gjesh një ekuilibër më të mirë mes jetës private dhe angazhimeve të përditshme.
Ujori
Yjet e kësaj të diele i japin vlerë ndjenjave dhe dëshirës për të dashur, edhe pse Venusi në opozitë ka krijuar disa dyshime. Nuk them se të gjitha çiftet kanë kaluar vështirësi që nga 15 qershori, por tensionet e përjetuara deri tani, së bashku me pozicionin e ri të Jupiterit, kanë ndezur një lloj revolte ndaj njerëzve që përpiqen të të ndikojnë apo të të kontrollojnë.
Nëse ka diçka që nuk e duron, janë personat manipulues. Ka ardhur momenti të bësh zgjedhje të qarta dhe, kur është e nevojshme, të mbyllësh marrëdhënie që nuk të përfaqësojnë më.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Marrëdhëniet vihen në provë dhe kjo të ndihmon të kuptosh kush meriton vërtet të qëndrojë në jetën tënde dhe kush vetëm shton konfuzion. Dhe konfuzion nuk të duhet, sepse ke pasur mjaftueshëm.
Ti i ke dhënë gjithmonë shumë rëndësi lirisë personale dhe tani e ke edhe më të vështirë të pranosh sjellje ndërhyrëse apo përpjekje për kontroll. Marrëdhëniet e ndërtuara mbi respekt të ndërsjellë marrin konfirmime të reja, ndërsa ato më të ndërlikuarat kërkojnë vendime të qarta. Kjo ditë të ndihmon ta shohësh çdo situatë me më shumë vetëdije.
Peshqit
Kjo është një e diel e veçantë. Ti e di mirë se herë pas here arrin t’i parashikosh ngjarjet, sheh ëndrra domethënëse ose kupton shumë gjëra përpara se të ndodhin. Shenja e Peshqve, në përgjithësi, ka një ndjeshmëri të thellë që pasqyrohet edhe në marrëdhëniet me të tjerët.
Për ty, jeta nuk kufizohet vetëm tek ajo që shihet në realitet. Shpesh ke ndjesinë se ekziston diçka më e madhe. Kur një person i lindur në këtë shenjë humbet një njeri të dashur ose kalon përvoja shumë intensive, i përjeton emocionet ndryshe nga të tjerët.
Kjo është një ditë plot frymëzim. Duke iu kthyer anës më praktike, Merkuri do të mbetet i favorshëm gjatë gjithë muajit dhe do të mbështesë punën dhe çështjet ekonomike. Që tani vlen të theksohen datat 13 dhe 14, në mënyrë që të planifikosh takime ose vendime të rëndësishme.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë mbi qiellin e sotëm:
Ndjeshmëria jote e theksuar të shoqëron në çdo zgjedhje dhe të lejon të kapësh detaje që shpesh u shpëtojnë të tjerëve. Intuitat bëhen një pikë e vlefshme orientimi, si në raportet personale, ashtu edhe në vendimet që lidhen me punën.
Dita favorizon reflektime të thella dhe sjell frymëzime të çmuara për projektet që dëshiron të zhvillosh. Edhe në planin profesional periudha mbetet pozitive, me perspektiva interesante që do të forcohen gjatë javëve të ardhshme. Ia vlen të shënosh idetë, takimet dhe propozimet që vijnë këto ditë, sepse mund të kenë vlerë konkrete në të ardhmen e afërt. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
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