Protesta në Tiranë: Organizatorët distancohen nga incidenti pranë Komisariatit Nr. 3

Organizatorët dhe pjesëmarrësit e protestës së zhvilluar në kryeqytet janë distancuar zyrtarisht nga incidentet e dhunshme të regjistruara pranë Komisariatit Nr. 3, duke theksuar se ato nuk përfaqësojnë karakterin dhe qëllimin e tubimit.
Në një deklaratë publike, ata i cilësojnë dëmtimet e shkaktuara si veprime të individëve të veçantë, të cilët, sipas tyre, kanë qenë të infiltruar dhe nuk përfaqësojnë protestuesit.
Sipas organizatorëve, gjatë momentit të tensioneve, një pjesë e qytetarëve të pranishëm kanë reaguar duke bërë thirrje për qetësi dhe shmangie të dhunës, ndërsa janë ndërmarrë përpjekje për të izoluar provokimet e mundshme.
Ata i kanë bërë thirrje Policisë së Shtetit që të identifikojë autorët e incidentit dhe kanë kërkuar hetim të plotë mbi ngjarjen, duke e cilësuar atë si një tentativë për të devijuar karakterin paqësor të protestës.
Pavarësisht incidenteve të izoluara, organizatorët theksojnë se protesta vijon të mbetet masive dhe paqësore, duke nënvizuar se pjesëmarrja e qytetarëve është shprehje e pakënaqësisë së tyre dhe do të vazhdojë në mënyrë të organizuar.
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