Vëllimi i mallrave hekurudhore në Kinë rritet në gjysmën e parë të vitit 2026

Hekurudhat kombëtare të Kinës trajtuan më shumë se 2 miliardë tonë ngarkesë në gjysmën e parë të vitit, një rritje prej 1.8 për qind në bazë vjetore, njoftoi të premten “China State Railway Group Co., Ltd”.
Shërbimet e trenave të mallrave Kinë-Europë gjithashtu ruajtën një rritje të fortë, me 11.178 udhëtime të kryera gjatë kësaj periudhe, duke ndihmuar në mbajtjen e kanaleve logjistike vendase dhe ndërkombëtare në funksionim të mirë.
Kompania tha se ka përshpejtuar zhvillimin e një sistemi modern logjistik hekurudhor në vitet e fundit, duke zgjeruar qendrat logjistike dhe linjat hekurudhore të dedikuara për t’iu shërbyer më mirë zinxhirëve të furnizimit industrial dhe bujqësor.
Të premten, operatori hekurudhor nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi strategjik me Federatën Gjithë-Kineze të Kooperativave të Furnizimit dhe Marketingut në Pekin.
Të dyja palët do të thellojnë bashkëpunimin në shërbimet e rregullta të mallrave për transportimin e pambukut të Xinjiang, grurit nga Kina veriore në jug dhe plehut.
Shërbimet e reja pritet të përmirësojnë qarkullimin e materialeve bujqësore, të ulin kostot e logjistikës dhe të mbështesin më mirë ndërtimin e një tregu të unifikuar kombëtar.
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