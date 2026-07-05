BBC: ‘Revolucioni i Flamingo-ve’, mijëra njerëz kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit të Shqipërisë

Media britanike BBC i ka kushtuar një artikull protestave të zhvilluara në Shqipëri, duke raportuar se lëvizja, e cila nisi si një reagim kundër zhvillimeve të planifikuara pranë Lagunës së Nartës, është shndërruar në një valë protestash me kërkesa më të gjera për qeverisjen, standardin e jetesës, arsimin dhe shëndetësinë.
Sipas BBC-së, flamingot, që janë simbol i Lagunës së Nartës, janë kthyer në simbolin e protestave, ndërsa mijëra qytetarë janë mbledhur në Tiranë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Artikulli përshkruan se protesta mori përmasa kombëtare pas publikimit në rrjetet sociale të një videoje që tregonte përplasjen mes rojeve private të sigurisë dhe një protestuesi. BBC raporton se incidenti është konfirmuar edhe nga kryeministri Rama.
Në shkrim thuhet se projekti i planifikuar pranë Lagunës së Nartës ka nxitur debat publik për ndikimin e mundshëm në mjedis. BBC thekson se qeveria shqiptare ka deklaruar se ende nuk është dhënë leja e ndërtimit dhe se procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis nuk ka nisur.
Media britanike sjell edhe dëshmi të protestuesve, të cilët shprehen se shqetësimet e tyre shkojnë përtej çështjes mjedisore, duke përfshirë arsimin, shëndetësinë, ekonominë dhe emigracionin. Në artikull citohet gjithashtu shkrimtari dhe aktivisti Fatos Lubonja, i cili shpreh kritika ndaj mënyrës së qeverisjes dhe kërkon hetime për disa projekte zhvillimore. BBC paraqet këto si qëndrime të tij.
Nga ana tjetër, BBC publikon edhe reagimin e kryeministrit Edi Rama, i cili i cilëson protestat si shprehje të funksionimit të një shoqërie demokratike dhe riafirmon mbështetjen për një sistem drejtësie të pavarur.
Artikulli ndalet edhe te zhvillimet politike të viteve të fundit në Shqipëri, duke përmendur rritjen e sektorit të turizmit, transformimin urban të Tiranës dhe progresin në procesin e integrimit europian. Sipas BBC-së, Shqipëria dhe Mali i Zi konsiderohen aktualisht dy vendet më të avancuara të Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.
Në përfundim, BBC vlerëson se protesta pritet të vijojë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa situata politike mbetet e tensionuar, me kërkesat e protestuesve për ndryshime dhe qëndrimin e pandryshuar të qeverisë.
"Fillimisht protestuan kundër flamingos, tani turma në rrugët poshtë zyrës së kryeministrit shqiptar Edi Rama ka filluar të këndojë edhe për shkollat, vendet e punës dhe standardet e jetesës – dhe kërkon që ai të japë dorëheqjen.
Zogjtë shtegtarë rozë u bënë simbol i tubimeve të natës në Shqipëri, sepse ata mblidhen në Lagunën e Nartës, një zonë e mbrojtur pranë qytetit bregdetar të Vlorës.
Një grup investitorësh ndërkombëtarë – përfshirë dhëndrin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, Jared Kushner – duan të zhvillojnë një vendpushim luksoz aty pranë dhe qeveria u ka dhënë atyre statusin e “investitorit special”.
Ende nuk ka leje ndërtimi dhe qeveria e Ramës thotë se një vlerësim i ndikimit në mjedis as nuk ka filluar, por në vend janë parë gardhe dhe buldozerë.
Protestat lokale në shkallë të vogël rreth ndikimit të mundshëm në mjedis u përhapën në nivel kombëtar një muaj më parë, kur një video e rojeve private të sigurisë duke rrahur një protestues u përhap në mediat sociale. Incidenti është konfirmuar nga kryeministri.
Zemërimi tani është përhapur, duke sjellë shqetësime më të gjera në lidhje me mënyrën se si po zhvillohet Shqipëria – dhe si po qeveriset ajo.
"Jam këtu për shkollat tona", i thotë BBC-së një protestuese e re e quajtur Helena.
"Jam këtu për spitalet tona, jam këtu për infrastrukturën tonë, jam këtu për familjen time që është jashtë [Shqipërisë] dhe donte të ishte këtu. Dhe për të gjitha këto, jam kryesisht këtu për veten time, sepse dua të qëndroj në vendin tim dhe nuk dua të largohem."
Rama dhe Partia e tij Socialiste kanë qenë në pushtet prej 13 vitesh. Shumë gjëra kanë ndryshuar në Shqipëri gjatë kësaj kohe.
Horizonti i kryeqytetit, Tiranës, është transformuar, me një mori kullash të projektuara kryesisht nga arkitektë ndërkombëtarë. Në të njëjtën kohë, industria e turizmit ka lulëzuar – duke transformuar imazhin ndërkombëtar të vendit dhe duke përbërë më shumë se një të pestën e PBB-së.
Ndoshta më mbresëlënësi nga të gjitha është se Shqipëria ka bërë përparim të konsiderueshëm drejt anëtarësimit në BE. Nga një fillim i qëndrueshëm në vitin 2022, ajo është në rrugën e duhur për të përfunduar negociatat e pranimit deri në fund të vitit të ardhshëm. Nga gjashtë vendet në Ballkanin Perëndimor, vetëm Mali i Zi është më përpara – dhe ka qenë në bisedime për një dekadë më gjatë.
Por kjo nuk e prish shumë çështjen e protestuesit të shquar Fatos Lubonja. Shkrimtari dhe aktivisti i të drejtave të njeriut shërbeu 17 vjet në një kamp pune të detyruar gjatë sundimit të diktatorit famëkeq komunist, Enver Hoxha.
Tani, pretendon ai, qeveria aktuale mbështetet nga "oligarkët, krimi i organizuar, media dhe ndërkombëtarët e korruptuar" – dhe bumi i ndërtimeve nuk është gjë tjetër veçse pastrim parash.
«Ne duam ta shtyjmë drejtësinë të hetojë», thotë ai, duke treguar me gisht ndërtesat e reja gjigante që rrethojnë sheshin qendror Skënderbej në Tiranë.
"Nëse i shihni të gjitha këto rrokaqiej, del se ky është një plan nga krimi i organizuar, plus oligarkët, plus funksionarët e shtetit."
Duke pushuar për një moment të qetë në zyrën e tij në mes të pasdites – përpara se të fillonin protestat e natës – Rama i karakterizon protestat si një shenjë të një shoqërie të shëndetshme dhe demokratike.
Por disa nga aleatët e tij më të ngushtë politikë janë vënë nën hetim nga prokurorët e antikorrupsionit të Shqipërisë (SPAK), përfshirë ish-zëvendësin e tij dhe kryetarin e bashkisë së Tiranës.
Pra, a duhet të shqetësohen edhe shqiptarët për integritetin e kryeministrit?
“E kam thënë që nga dita e parë: Dua një drejtësi që nuk duket majtas, nuk duket djathtas, por duket drejt”, thotë Rama. “Drejtësi që nuk mund të blihet, nuk mund të ushtrohet presion dhe nuk mund të kontrollohet nga distanca.
"Dhe kam thënë gjithashtu se ky është kontributi më i madh që Partia Socialiste do t’i japë këtij vendi, sepse nuk do të kontribuojë vetëm duke bërë reforma, por duke i dhënë lëkurën e vet vendit."
Por anëtarja më e re e parlamentit të Shqipërisë ka vendosur që bashkëpunimi me Partinë Socialiste nuk është më zgjidhja. Rama e zgjodhi me kujdes 25-vjeçaren Marjana Koceku si kandidate për zgjedhjet e vitit të kaluar, pasi ajo krijoi reputacionin si një aktiviste mjedisore në qarkun verior të Shkodrës.
Tani ajo është larguar nga partia, duke thënë se rinia e saj nënkuptonte se "nuk mund të qëndronte aty, të duartrokiste qeverinë dhe të bënte sikur nuk po ndodhte asgjë". Ajo shton se Rama është një pjesë e madhe e problemit.
"Ai nuk i frymëzon më njerëzit – dhe mendoj se kjo e çoi atë në një krizë të madhe legjitimiteti. Më duhej pak kohë për të kuptuar se përtej këtyre fasadave të bukura që duken kaq të bukura dhe të shndritshme, realiteti nuk është i njëjtë. Dhe njerëzit po e kuptojnë këtë çdo ditë e më shumë."
Për momentin, duket se ka një qëndrim të përmbajtur. Protestuesit nuk do të shkojnë askund – dhe as Rama. Pra, flamingot ka të ngjarë të mbeten një pamje e njohur në rrugët e Tiranës.",shkruan BBC.
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