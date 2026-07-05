Ballkani Perëndimor drejt BE-së, Shqipëria dhe Mali i Zi kryesojnë garën e integrimit

Vendet e Ballkanit Perëndimor po ecin me ritme të ndryshme në procesin e integrimit në Bashkimin Europian. Sipas një analize të publikuar nga revista Monitor, Mali i Zi dhe Shqipëria mbeten dy shtetet më të avancuara në negociatat e anëtarësimit, ndërsa Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova vijojnë të përballen me pengesa politike dhe institucionale që ngadalësojnë rrugën drejt BE-së.
Analiza thekson se, edhe në skenarin më optimist, rajonit do t’i duhen ende vite, madje dekada, për të arritur standardet europiane në ekonomi, drejtësi, arsim, shëndetësi, infrastrukturë dhe qeverisje. Sfidat kryesore mbeten korrupsioni, produktiviteti i ulët, emigracioni dhe zbatimi i reformave.
Mali i Zi konsiderohet vendi me shanset më të mëdha për t’u bërë anëtari i ardhshëm i Bashkimit Europian. Negociatat janë në fazë të avancuar dhe autoritetet malazeze synojnë anëtarësimin në vitin 2028, megjithëse ekspertët vlerësojnë se mbeten ende sfida të rëndësishme në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe funksionimin e institucioneve.
Edhe Shqipëria ka shënuar progres të konsiderueshëm gjatë dy viteve të fundit. Pas hapjes së të gjithë kapitujve të negociatave, vendi ka hyrë në fazën e mbylljes së tyre, ndërsa objektivi i qeverisë është përfundimi i negociatave deri në fund të vitit 2027 dhe anëtarësimi rreth vitit 2030. Megjithatë, sfida kryesore mbetet zbatimi i reformave dhe përshtatja e ekonomisë me standardet e tregut europian.
Në krahun tjetër, Maqedonia e Veriut vazhdon të mbetet e bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve politike lidhur me ndryshimet kushtetuese, ndërsa Serbia po avancon me ritëm të ngadaltë për shkak të çështjeve që lidhen me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, sundimin e ligjit dhe harmonizimin e politikës së jashtme me Bashkimin Europian.
Kosova mbetet vendi më larg anëtarësimit, pasi ende nuk ka statusin e vendit kandidat dhe përballet me sfida që lidhen si me reformat e brendshme, ashtu edhe me mosnjohjen nga pesë shtete anëtare të BE-së. Ndërkohë, Bosnjë-Hercegovina vijon të përballet me vështirësi në zbatimin e reformave dhe ndërtimin e një konsensusi politik, pavarësisht statusit të vendit kandidat.
Sipas analizës, procesi i zgjerimit të Bashkimit Europian mbetet i hapur për Ballkanin Perëndimor, por ritmi i anëtarësimit do të varet jo vetëm nga përmbushja e kritereve teknike, por edhe nga vullneti politik, reformat e qëndrueshme dhe përmirësimi i standardeve ekonomike e institucionale në secilin prej vendeve të rajonit.
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