Mbappe dërgon Francën në çerekfinale, “Gjelat” mposhtin minimalisht Paraguain

Franca ka siguruar kualifikimin në çerekfinalet e Kupës së Botës, pasi mposhti me rezultatin 1-0 Paraguain në sfidën e zhvilluar në stadiumin “Lincoln Financial Field”.
Goli i vetëm i takimit u shënua nga Kylian Mbappe në minutën e 70-të, i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë, duke i dhënë skuadrës së Didier Deschamps një fitore të rëndësishme dhe biletën për në fazën e tetë skuadrave më të mira, ku do të përballet me Marokun.
Paraguai, që në raundin e kaluar eliminoi Gjermaninë pas goditjeve të penalltive, zhvilloi një ndeshje të organizuar në mbrojtje dhe arriti të neutralizonte për një kohë të gjatë sulmet e francezëve. Pavarësisht dominimit në zotërimin e topit, Franca e mbylli pjesën e parë pa regjistruar asnjë goditje në kuadrat.
Sfida u shoqërua edhe me tensione në fushë, ku Mbappe u përfshi në një përplasje me lojtarët kundërshtarë pas një dueli me Andrés Cubas.
Në pjesën e dytë, presioni i francezëve u shtua dhe zëvendësuesi Désiré Doué fitoi penalltinë vendimtare, pasi u pengua në mënyrë të parregullt në zonë nga Diego Gómez. Nga 11 metrat, Mbappe nuk gaboi, duke realizuar golin që vulosi fatin e takimit.
Në minutat e mbetura, Franca administroi avantazhin, ndërsa portieri Orlando Gill shmangu një humbje më të thellë me disa pritje vendimtare.
Me këtë sukses, Franca avancon në çerekfinale, ku e pret përballja ndaj Marokut në garën për një vend në gjysmëfinalet e Kupës së Botës.
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