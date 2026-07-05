Aksident në Korçë, automjeti përplaset me një pemë dhe përmbyset në rrugë

Një aksident rrugor është regjistruar rreth orës 01:00 të mëngjesit të së dielës në Korçë, ku një automjet ka dalë nga kontrolli, është përplasur fillimisht me një pemë dhe më pas është përmbysur në rrugë.
Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i mjetit, një i ri, ka arritur të dalë nga automjeti pa pësuar lëndime, ndërsa nga aksidenti nuk raportohet për persona të tjerë të dëmtuar.
Burime paraprake bëjnë me dije se po hetohet edhe dyshimi se drejtuesi i automjetit mund të ketë qenë nën efektin e alkoolit në momentin e aksidentit.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet procedurale për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të aksidentit.
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