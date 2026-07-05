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Tensione pas mesnate gjatë protestës, thyhen xhamat e Komisariatit nr. 3 në Tiranë
Transmetuar më 05-07-2026, 00:25

Situata është tensionuar pas mesnatës përpara Komisariatit nr. 3, ku po mbahen disa prej protestuesve të shoqëruar pas incidenteve të dhunshme.

Një grup protestuesish është drejtuar drejt ambienteve të komisariatit, duke brohoritur “Lironi çunat”.

Tensionet janë përshkallëzuar kur disa persona kanë thyer xhamat e godinës dhe kanë lëshuar thirrje kundër policisë.

Për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës, forcat e policisë kanë ndërhyrë duke përdorur ujë me presion, me qëllim shpërndarjen e turmës dhe largimin e protestuesve nga zona përreth komisariatit.

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