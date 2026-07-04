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“Ju erdhi fundi”! Pjesëmarrje rekord në revoltë. Thirrje te komisariati: Lironi çunat!
Transmetuar më 04-07-2026, 22:54

Pas marshimit në rrugët e kryeqytetit, protestuesit u ndalën përpara Komisariatit Nr. 3, ku kërkuan lirimin e personave të ndaluar pas protestës së zhvilluar disa ditë më parë pranë Kuvendit.

Tubimi u shoqërua me thirrje në mbështetje të të ndaluarve, ndërsa pjesëmarrësit brohoritën slogane si: “Lironi çunat”, “Arrestoni Ramën” dhe “Pa dhënë dorëheqje, nuk ndalojmë”. Gjatë protestës u dëgjuan gjithashtu thirrje kundër klasës politike dhe kërkesa që SPAK të hetojë zyrtarët e dyshuar për korrupsion.

Sipas organizatorëve, protestës iu bashkuan edhe shqiptarë nga diaspora, të cilët morën pjesë në marshimin e zhvilluar në Tiranë.

Protestuesit deklaruan se tubimi ishte i drejtuar kundër klasës politike në tërësi dhe kërkuan përgjegjësi institucionale për rastet e korrupsionit të denoncuara publikisht.

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