Protesta edhe në Francë

Shoqatat feministe dhe të mbrojtjes së fëmijëve duan njohjen e “natyrës sistemike” të dhunës seksuale dhe një “ligj gjithëpërfshirës” për ta luftuar atë, në vend të “masave dhe ligjeve të pjesshme të diktuara nga urgjenca e rasteve të njëpasnjëshme”.
“Nuk mund të jemi të kënaqur me këtë sistem drejtësie me burime të pamjaftueshme që mbron agresorët në vend të viktimave. Me 94% të ankesave për përdhunim që hidhen poshtë pa veprime të mëtejshme, ka shumë agresorë që raportohen në sistemin e drejtësisë dhe nuk mbahen përgjegjës”, deklaroi Anne-Cécile Mailfert, presidente e Fondacionit të Grave, përpara demonstratës pariziene, e cila u nis pak pas orës 15:00 nga Place de la Bastille drejt Place de la Nation.
Muajin e kaluar, Presidenti francez Emmanuel Macron tha se kishte frikë për besimin në institucionet e Francës. “Ka pasur keqfunksionime të qarta. Tani duhet të kuptojmë se çfarë bie nën përgjegjësitë individuale dhe çfarë ka të bëjë me mangësitë sistemike brenda të gjitha shërbimeve publike të përfshira”, tha Macron.
Ministri i Drejtësisë Gerald Darmanin kërkoi falje për atë që e quajti një “dështim të madh” në rastin Lyhanna dhe u ka udhëzuar prokurorëve të shqyrtojnë rreth 70,000 raste të pazgjidhura të abuzimit seksual me fëmijë deri më 14 korrik.
Darmanin e njoftoi planin e tij më 8 qershor, duke deklaruar se “asnjë gjyqtar i lartë nuk do të shkojë me pushime” – dhe as ai vetë nuk do të shkojë – derisa të takohej me “secilin prej kryeprokurorëve” për të vlerësuar situatën publike.
Mundësia e këtij plani ambicioz është vënë në pikëpyetje në dritën e sistemit të drejtësisë të Francës, i cili është i njohur për ngadalësinë e tij, i cili ka ndër më pak gjyqtarë profesionistë në Evropë, sipas të dhënave nga Këshilli i Evropës.
Organizatorët e protestave të së shtunës shpresojnë të përfitojnë nga emocionet e ngjallura nga rasti Lyhanna për të arritur miratimin e një teksti “360 gradë” që varion nga parandalimi dhe trajtimi gjyqësor deri te mbështetja për viktimat, veçanërisht më të prekshmit, të cilën e kanë kërkuar që nga fundi i vitit 2024.
Demonstrata u njoftuan në rreth 80 qytete, përfshirë Agen, Dijon dhe Tuluzë.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd