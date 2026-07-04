Protesta dhe përplasje edhe në Gjermani

GJERMANI – Mijëra qytetarë protestuan në Erfurt kundër konferencës së partisë së ekstremit të djathtë Alternative für Deutschland (AfD), ndërsa tubimi u shoqërua me tensione dhe përplasje sporadike mes demonstruesve dhe policisë.
Sipas autoriteteve gjermane, rreth 20 mijë protestues u mblodhën në qytetin e Erfurtit, duke bllokuar rrugë dhe pika kyçe të transportit në përpjekje për të penguar mbërritjen e delegatëve në konferencën e partisë.
Policia angazhoi një numër të madh efektivësh për garantimin e rendit dhe raportoi incidente të izoluara, përfshirë përballje fizike me protestues që tentuan të kalonin kordonët e sigurisë. Autoritetet njoftuan se janë regjistruar rreth 100 shkelje, kryesisht dëmtime të pronës dhe grafite, ndërsa protesta në tërësi u zhvillua kryesisht në mënyrë paqësore.
Një pjesë e demonstruesve përdorën forma të mosbindjes civile, si bllokimi i rrugëve, ulja në akset kryesore dhe pengimi i qarkullimit në disa segmente të transportit publik. Policia ndërhyri për të krijuar korridore sigurie, duke mundësuar hyrjen e delegatëve në vendin ku po zhvillohej konferenca.
Zhvillimi i aktivitetit të AfD-së në këtë datë ka ngjallur debat, pasi përkon me një përvjetor të një mbledhjeje historike të Partisë Naziste në Weimar. Kritikët e kanë cilësuar zgjedhjen e datës si provokim politik, ndërsa AfD ka mohuar çdo lidhje ose simbolikë të qëllimshme.
Në protestë morën pjesë edhe përfaqësues të forcave të tjera politike dhe organizatave qytetare, të cilët e cilësuan AfD-në si një kërcënim për demokracinë dhe bënë thirrje për kundërshtimin e rritjes së ekstremit të djathtë në Gjermani.
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